Пятница, 5 Апреля 2024 16:16

АрмИнфо. В последние десятилетия благодаря упорному труду народа и стратегиям устойчивого развития, Китай добился завидных результатов и значительного прогресса на пути к процветанию страны и значительному прогрессу. Об этом говорится в статье третьего президента РА, председателя Республиканской партии РА Сержа Саргсяна, посвященной 32-ой годовщине установления дипломатических отношений между Арменией и КНР.

В своей статье третий президент РА отметил, что современный Китай - уникальная сверхдержава, которая не только продвигает внутренние программы реформирования политических, экономических и культурных отношений, но и стремится распространить свои достижения в этих областях на отношения с внешним миром. Статус Китая как ответственной сверхдержавы, приверженной универсальным ценностям, стал более выраженным в последнее десятилетие под руководством Си Цзиньпина, который запустил ряд глобальных инициатив, направленных на создание по своему характеру и стратегическому видению нового типа международных отношений, делая их более справедливыми и инклюзивными. "Эту политику Китая лучше всего отражает концепция построения "Сообщества общей судьбы человечества". Идею создания "Сообщества общей судьбы человечества" китайский лидер впервые озвучил еще в 2013 году в ходе своего выступлении в МГИМО. В последующие годы эта идея приобрела концептуальную составляющую, став неотъемлемой частью политики правительства Китая. И не случайно в то время уже упоминались вызовы, стоящие перед человечеством, которые сформировались в результате деградации и коллапса геополитических систем, систем безопасности и экономики, возникших после холодной войны", - подчеркнул третий президент РА.

Он с сожалением констатировал, что армянский народ не смог избежать разрушительных последствий изменения баланса сил в мире и в регионе в результате крушения существующего миропорядка. "Поэтому логично, что армянский народ поддерживает инициативу Китая по формированию более справедливой, демократической и глобальной системы управления, основанной на общечеловеческих ценностях.

В одном из своих выступлений в ООН Си Цзиньпин сказал: "История - это зеркало. Мир может избежать повторения трагедий прошлого, только усвоив уроки истории. Мы должны относиться к этому с уважением и ответственностью. Прошлое невозможно изменить, но мы сами можем создать свое будущее". Только осознание того, что человечество во всем мире разделяет общую судьбу и благополучие одного народа не может быть обеспечено за счет страданий другого, позволит нам избавиться от злокачественных метастаз рушащегося однополярного мирового порядка", - подчеркнул экс-президент.

Серж Саргсян заметил, что идея мирного сосуществования, продвигаемая Китаем, принципиально противоречит попыткам достижения какой-либо цели силовым путем. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" основана на стремлении к общечеловеческим ценностям и общему благосостоянию. "Как заявил председатель Си Цзиньпин в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, "ни одна страна не может достичь абсолютной безопасности своими собственными усилиями, и ни одна страна не может достичь стабильности за счет нестабильности других стран". Закон джунглей оставляет слабых во власти сильных. Это не может быть способом улучшения отношений между странами. Те, кто нагло применяет силу, поднимая камень над слабым, в конце концов увидит, как он упадет на их собственные ноги", - подчеркнул третий президент РА.

Он выразил уверенность в том, что Китай очень хорошо понимает геополитические реалии Южного Кавказа. "Очевидно, что Пекин заинтересован в реализации международных проектов, направленных на мир и развитие в нашем регионе, которые не направлены на изоляцию Армении. В этой связи чрезвычайно важен богатый опыт сотрудничества между Арменией и Китаем в рамках проекта "Север- Юг", который должен стать стимулом для укрепления транспортных связей в нашем регионе, чтобы придать новый импульс усилиям Китая.

Республиканская партия Армении в период своего правления руководствовалась идеями многовекторной внешней политики и взаимодополняемости, которая могла бы наилучшим образом проявиться в условиях формирования более справедливого и многополярного мирового порядка. Армения всегда выступала в международных отношениях ответственной, взвешенной, предсказуемой и надежной страной. Действительно, в нынешних условиях глобализации все страны взаимосвязаны и имеют общую судьбу. И для Армении, и для многих других стран находиться на пересечении интересов крупных геополитических центров - это одновременно вызов и возможность. Когда эти центры находятся в конфликте, интересы более мелких государств иногда игнорируются. Поэтому нашей задачей всегда было превратить эти вызовы в возможности посредством сотрудничества и объединения интересов. Находясь на перекрестке столкновения цивилизаций, наша страна всегда стремилась соединить Север и Юг, навести мосты между Востоком и Западом. Стать островом в горах Армении никогда не было нашим желанием и целью.

Будучи членом ОДКБ и ЕАЭС, мы смогли обеспечить заинтересованное участие Китая в инициативе "Пояс и путь", с другой стороны, выстроить здоровые отношения с Западом, никогда не противопоставляя их интересам других сверхдержав. Неслучайно период правления Республиканской партии Армении ознаменовался рядом значимых событий в армяно- китайских отношениях. Среди прочего следует отметить создание Школы армяно-китайской дружбы, открытие Института Конфуция, закладку фундамента нового здания посольства Китая, активизацию двусторонних контактов в гуманитарной сфере. В армяно-китайских экономических отношениях семена, посеянные во время правления РПА, сейчас приносят свои первые плоды. Мы рады отметить, что сегодня годовой оборот взаимной торговли между двумя странами превысил 2 миллиарда долларов, что может стать серьезным импульсом для развития сотрудничества с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь".

Пришло время поднять сотрудничество между Арменией и Китаем на новый, стратегический уровень. Наши страны имеют схожие интересы по ряду международных вопросов. Мы разделяем мнение китайского лидера о том, что "в отношениях с малыми странами большие страны должны ставить справедливость выше интересов", поэтому убеждены, что создание сообщества с общей судьбой человечества и формирование равноправного и упорядоченного многополярного мира исходит прежде всего из интересов малых народов и направлен на восстановление их законных прав", - отметил экс-президент.

Серж Саргсян подчеркнул, что спустя 32 года после установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем, армянский и китайский народы имеют схожие подходы и взгляды по вопросам человеческого развития и формирования новой системы международных отношений. "Поэтому нет сомнений, что в ближайшие десятилетия наши страны будут более синхронно двигаться к "общей судьбе человечества" - заветной цели формирования сообществ", - заключил бывший глава армянского государства.