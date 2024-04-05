Пятница, 5 Апреля 2024 16:00

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в посольстве Республики Армения в Бельгии встретился с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Как сообщает пресс-служба кабмина Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством правительства РА и USAID, текущие программы и предстоящие инициативы. В частности, была затронута дальнейшая поддержка USAID эффективному осуществлению демократических реформ и институциональных преобразований в различных направлениях в Армении.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство РА продолжит последовательные шаги в направлении реформ, и подчеркнул, что это имеет стратегическое значение.

Саманта Пауэр, в свою очередь, отметила, что USAID продолжит тесное сотрудничество с Арменией и готово оказывать постоянную поддержку программам правительства РА в пользу укрепления и развития демократии.

Собеседники коснулись гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и шагов по их решению. Никол Пашинян представил реализуемые правительством РА планы и дальнейшие шаги. Он подчеркнул важность поддержки, оказываемой международными партнерами, в том числе США, вынуждено перемещенным лицам и подчеркнул необходимость ее постоянного оказания. В этом контексте были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшими шагами поддержки вынужденных переселенцев, в частности, обеспечения жильем.

Напомним, что Пашинян накануне отбыл в Брюссель с рабочим визитом. Вместе с Пашиняном в состав делегации вошли его супруга Анна Акопян, вице-премьер Тигран Хачатрян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, его заместитель Ваан Костанян, послы Армении в Бельгии и США Тигран Балаян и Лилит Макунц. Среди сопровождающих также советники двух вице-премьеров ( Тиграна Хачатряна и Мгера Григоряна) и секретаря Совбеза Армена Григоряна. Сегодня в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена.