Пятница, 5 Апреля 2024 15:59

АрмИнфо. США вместе с партнерами из ЕС остаются привержены делу стимулирования мирного и процветающего будущего региона Южного Кавказа. Об этом заявили в Госдепартаменте США в ответ на запрос "Голоса Америки" о сотрудничестве США и Франции на Южном Кавказе.

"Мы привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Мы продолжаем сотрудничать на двусторонней основе с партнерами и через многосторонние организации, чтобы способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном", - сообщили в Госдепе США.

Источник также напоминает, что Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях находился в Париже, где 2 апреля провел встречу с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. На совместной пресс-конференции по итогам встречи глава МИД Франции сообщил, что он и Блинкен также обсудили вопрос территориальной целостности Армении, который, по словам Сежурне, сегодня оспаривается Азербайджаном. Он выразил обеспокоенность риторикой Азербайджана, назвав ее вышедшей из-под контроля.

"Мы также фиксируем рост фейковой информации из Баку. Они (Азербайджан) обвиняют Армению в эскалации ситуации, хотя Армения - это единственная сторона, которая пытается избежать этого. И я могу видеть во всей этой пропаганде много общих элементов с теми, которые Россия пытается приписать Украине", - сказал глава МИД Франции, подчеркнув, что за 6 месяцев до саммита COP29 в Баку необходимо обратить крайнее внимание на вышеизложенное.

Италия раскритиковала это заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, призвав Париж "воздерживаться от шагов, которые могут подорвать движение к миру в регионе". Естественно, и Баку раскритиковало данное заявление, призвав Париж брать пример со "сбалансированного" подхода Рима. В свою очередь, в Ереване заявили, что заявление министра иностранных дел Франции от 2 апреля, а также цели и важный вклад Франции в установлении мира в регионе известны всем партнерам.