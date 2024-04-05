Пятница, 5 Апреля 2024 15:23

АрмИнфо. Армения готова улучшить инвестиционную среду для привлечения европейских и американских компаний, а также надеется, что западные партеры помогут модернизировать инфраструктуру страны.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 апреля в Брюсселе на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы полны решимости повысить конкурентоспособность частного сектора Армении для выхода на новые рынки. Более того, мы готовы улучшить нашу инвестиционную среду и сделать ее более привлекательной для европейских и американских компаний. Мы ожидаем, что наши партнеры поддержат нас в создании качественной инфраструктуры Армении, построении бизнес-сетей и изучении возможных схем содействия в торговле", - сказал он.

Касаясь регулирования отношений между Ереваном и Баку, Пашинян еще раз подтвердил приверженность Армении процессу, основанному на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга, в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. "Армения полностью привержена процессу делимитации границ и разблокировке всех региональных коммуникаций в рамках Алма-Атинской декларации при полном уважении принципов суверенитета и юрисдикции, равенства и взаимности", - подчеркнул он.