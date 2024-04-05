Пятница, 5 Апреля 2024 14:50

АрмИнфо. В письме госсекретарю США Энтони Блинкену сенаторы Эд Марки, Билл Кэссиди, Том Тиллис и Гэри Питерс призвали администрацию Байдена уделить приоритетное внимание вопросу освобождения армянских военнопленных и политического руководства Арцаха, незаконно удерживаемого Азербайджаном, в качестве предварительного условия для переговоров. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В письме, в котором содержится призыв к Госдепартаменту назвать то, что произошло в Нагорном Карабахе, актом этнической чистки, подчеркивается необходимость добиться того, чтобы администрация Байдена решительно выступала за право армян вернуться в свои дома под международными гарантиями.

Отмечается, что хотя администрация Байдена официально подтвердила право на возвращение в нескольких публичных заявлениях, она не предприняла никаких реальных действий, чтобы гарантировать безопасные и надежные условия, необходимые для того, чтобы гарантировать, что армяне будут свободны от преследований и порабощения, если им будет разрешено вернуться в свои дома.

Комментируя состояние мирных переговоров, сенаторы отметили, что попытки Азербайджана обезглавить политическое руководство Арцаха являются "известной тактикой тех, кто осуществляет этнические чистки". В частности, в письме подчеркивается продолжающееся незаконное задержание нынешних и бывших лидеров Арцаха, в том числе бывших президентов Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна; бывшего госминистра Рубена Варданяна; бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна и спикера парламента Давид Ишханян и других.

Сенаторы призвали администрацию Байдена в ходе взаимодействия с правительствами Азербайджана и Армении настаивать на том, чтобы освобождение заключенных было предпосылкой или, по крайней мере, условием любого достижения мирного соглашения. Они также призвали ввести санкции в отношении азербайджанских чиновников, ответственных за грубые нарушения прав человека.

Также сообщается, что сенаторы Марки и Кэссиди недавно возглавили усилия в Сенате по привлечению Азербайджана к ответственности за этнические чистки в Арцахе посредством принятия резолюции 540, которая потребует от Госдепартамента предоставления отчета о нарушениях прав человека в Азербайджане в соответствии с разделом 502B (c) Закона об иностранной помощи. Эта мощная и привилегированная резолюция заставит администрацию пересмотреть свою помощь в сфере безопасности Азербайджану и откроет законодательный путь к восстановлению контроля Конгресса над американской военной помощью.

Письмо Марки-Кэссиди-Питерса-Тиллиса было опубликовано накануне трехсторонней встречи между Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Арменией, которая должна состояться 5 апреля в Брюсселе на фоне возобновившихся опасений войны.

Несмотря на настойчивые утверждения Госдепартамента о том, что в переговорах достигнут прогресс, официальные лица Азербайджана неоднократно отвергали посредничество третьей стороны в мирном процессе, вынуждая Армению вести переговоры в условиях крайнего принуждения, включая оккупацию Азербайджаном суверенной армянской территории и нападения на армянские приграничные села.

Письмо Сената последовало за недавним письмом председателя ANCA Раффи Амбаряна, призывающего законодателей призвать администрацию Байдена принять немедленные меры по привлечению Азербайджана к ответственности за геноцид в Арцахе, обеспечить немедленное освобождение армянских пленных и подтвердить необходимость отстаивать безопасное и надежное право на возвращение для армян, насильственно перемещенных из своих домов.

"Неспособность администрации Байдена-Харриса привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе, оккупацию территории Армении и продолжающееся удерживание армянских заключенных и политических лидеров не только подорвала усилия по обеспечению прочного и справедливого мира, но также придало смелости возрастающим угрозам возобновления агрессии со стороны Азербайджана", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян в этой связи.

В этом ключе он выразил благодарность американским сенаторам за то, что они оказали давление на администрацию, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности и обеспечить, чтобы любое урегулирование путем переговоров поддерживало фундаментальные права армян Арцаха жить в мире и безопасности на своей коренной родине.