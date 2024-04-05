Пятница, 5 Апреля 2024 14:41

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян посетит Стокгольм, Хельсинки и Вильнюс.

Согласно сообщению пресс-службы Совбеза Армении, делегация во главе с Арменом Григоряном проведет рабочие встречи в Стокгольме 7-8 апреля, в Хельсинки 8-10 апреля и в Вильнюсе 10-12 апреля.