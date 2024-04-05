Пятница, 5 Апреля 2024 14:39

АрмИнфо. Трехсторонняя встреча премьер- министра РА Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен важно событие в контексте диалога Ереван- Вашингтон и Ереван-Брюссель. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос, что нужно ожидать встречи Пашинян-Блинкен-Фон дер Ляйен в Брюсселе.

При этом он согласился, что в условиях отсутствия информации, по объективным причинам созданы такие повествования, которые далеки от реальности, вплоть до подписания пакта о безопасности.

"Это продолжение встречи Пашинян-фон дер Ляйен, состоявшейся в Гранаде. Если помните, в Гранадском заявлении говорится, что президент Еврокомиссии будет работать с США для координации усилий по поддержке Армении.

Отношения Армения-ЕС и Армения-США за последнее время претерпели множество изменений, и сейчас такая встреча проводится на уровне лидеров с целью продвижения обсуждаемых вопросов повестки дня в плане экономики, это главная цель", - отметил он, добавим, что ключевыми темами повестки встречи будут вопросы экономического характера.

Григорян добавил, что Армения хочет получить доступ к технологиям и рынкам как в ЕС, так и на рынке США. "Наша цель - продвигать эти программы в рамках предстоящего события. Ряд вопросов уже обсужден, за два года сформирована уже достаточно большая повестка, но есть и новые вопросы в повестке дня, которые будут обсуждаться в Брюсселе. Это событие, которое действительно изменят наши отношения как с ЕС, так и с США, но это непрерывный процесс. Естественно, нам предстоит проделать большую домашнюю работу в контексте развития этих отношений, ЕС и США также имеют свою долю работы, чтобы мы могли двигаться вперед. На повестке дня кроме экономических вопросов также вопросы помощи депортированным беженцам из Нагорного Карабаха и заботы об их нуждах", - сказал Григорян.

На уточнение, чего Армения ждет от экономической диверсификации, секретарь Совбеза пояснил, что Ереван стремиться изменить свою экономическую зависимость от одного игрока, развивая взаимодействие с множеством партнеров.

По заверению Григоряна, Армения по объективным и субъективным причинам долгое время не имела доступа к западным технологиям, и сейчас обсуждаются возможности решения этого вопроса, создания институциональных возможностей для этого.

"У нас с США интенсивная повестка дня, чтобы Армения изменила свою позицию с точки зрения технологических возможностей, это один из вопросов повестки дня брюссельской встречи, и мы будем интенсивно работать в этом направлении", - сообщил Григорян.

Отвечая на критику со стороны Азербайджана и России в отношении предстоящей встречи в Брюсселе, армянский чиновник подчеркнул, что на этой встрече будут обсуждаться только вопросы, касающиеся экономики и двусторонним отношениям Армения-ЕС, Армения-США, а не региональные вопросы. По его словам, здесь преувеличены все нарративы, которые распространяются как со стороны России, так и со стороны Азербайджана. "Безусловно, они пытаются поднять шум вокруг этого, хотя никаких оснований для этого нет. Даже пытаются заверить о подписании пакта по безопасности, хотя этого вопроса вообще нет в повестке встречи", - добавил Григорян, подчеркнув, что повода для ревности нет, так как на встрече не будут затрагиваться вопросы, связанные с Азербайджаном или Россией.

Вместе с тем, Григорян вновь заверил, что внешнеполитическая диверсификация не направлена против кого-либо, и Армения будет сотрудничать со всеми странами, которые способствуют укреплению ее суверенитета, демократизации и поддерживают территориальную целостность.

На просьбу дать оценку последнему заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой по части того, что возможная эскалация армяно-азербайджанского конфликта зависит только от того, в какой степени официальный Ереван позволит ЕС, США и Великобритании деструктивно влиять на ситуацию в регионе и стране, Григорян, в частности, сказал:

"Насколько я знаю, Великобритания не приглашена на встречу в Брюсселе. Вокруг этого события создаются ложные повествования. Это означает, что эскалация с Азербайджаном больше зависит от России, чем от Азербайджана, это можно предположить из заявления госпожи Захаровой, что очень тревожит", - отметил Григорян.

Секретарь Совбеза Армении также заверил, что Ереван продолжает развивать стратегические отношения с Тегераном, и каждый свой шаг обсуждает с иранской стороной - объясняет, что взаимодействие с Западом не направлено против них.