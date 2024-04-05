Пятница, 5 Апреля 2024 14:29

АрмИнфо. Франция обеспокоена инцидентами, произошедшими в Армянском квартале Иерусалима 3 апреля. Об этом говорится в сообщении генконсульства Франции в Иерусалиме.

"Мы призываем израильские власти воздерживаться от любых односторонних действий, ставящих под сомнение статус-кво в Иерусалиме", - подчеркнули в генконсульстве Франции в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Отметим, что 3 апреля 2024 года, примерно в 11:00 по местному времени, израильская полиция начала незаконное выселение с территории "Коровьего сада" Армянского Патриархата Иерусалима, уничтожая имущество Армянского Патриархата Иерусалима, а также нападая на духовенство и местных армян. Добавим, что это уже не первая попытка силового захвата имущества Армянского Патриархата в Старом городе.

Примечательно, что не смотря на все нападки, в МИД Армении выступают в роли стороннего наблюдателя, ни как не реагируя на происходящее вокруг армянского тысячелетнего имущества.

Напомним, что армянская община Иерусалима с 5 ноября 2023 года круглосуточно и без выходных защищает свою собственность. Только за последние 150 дней ее представители столкнулись со шквалом безнаказанных нападений.

Движение за спасение сада призывает все международные организации оказать давление на правительство Израиля, чтобы разрешить эту ситуацию, которая ставит под угрозу 1700-летнее присутствие армян в священном городе Иерусалим.

Напомним, что в июле 2021 года Армянская Патриархия Иерусалима подписала договор с израильской компанией, дав ей право построить на участке "Коровьего сада" отель класса люкс, с правом сноса нескольких исторических зданий. Патриаршество отменило сделку после протестов армянской общины, а также властей палестинской автономии. После этого на армянскую общину начались нападения, последняя атака произошла 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии.