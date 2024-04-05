Пятница, 5 Апреля 2024 14:24

АрмИнфо. МИД Турции выступил с заявлением в связи с трехсторонней встречей Армения-ЕС-США 5 апреля в Брюсселе. Здесь заявили, что насильственный захват территорий Арцаха открыл "историческую возможность для установления прочного мира и стабильности в регионе".

"В то время, когда успех этой исторической возможности так близок, еще более важно, чтобы третьи стороны, особенно игроки из-за пределов региона, придерживались справедливого и беспристрастного подхода к этому процессу и избегали нанесения любого вреда ему.

В этом контексте мы обязаны четко подчеркнуть, что трехсторонняя встреча Армении, ЕС и США 5 апреля подорвет нейтральный подход, который должен стать основой для решения сложных проблем региона", - далее говорится в тексте.

В Анкаре заверили, что эта инициатива, исключающая Азербайджан, проложит путь к тому, чтобы Южный Кавказ стал зоной геополитического противостояния, а не служения миру.

"Мы вновь призываем третьи страны обратить внимание на параметры региона при предпринимаемых шагах в текущих процессах и сохранять равную дистанцию между сторонами.

Мы твердо верим, что Южный Кавказ будет процветать и достигнет регионального процветания, которого он заслуживает, на основе прочного мира и стабильности.

Турция будет поощрять двусторонние шаги, направленные на оценку исторической возможности, открывающейся для мира между Арменией и Азербайджаном", - резюмировали в МИД Турции.

Как ранее заявляли в Госдепе и в ЕС, предстоящая встреча в Брюсселе направлена на укрепление устойчивости Армении, и на ней не будут рассматриваться вопросы безопасности.