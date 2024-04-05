Пятница, 5 Апреля 2024 11:49

АрмИнфо. Накануне встречи ЕС-США-Армения председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщила сама глава Еврокомиссии, в разговоре с Алиевым обсуждались важные отношения между ЕС и Азербайджаном в рамках стабильного и процветающего Южного Кавказа.

"Мы готовы активизировать действия по поддержке разминирования. Мы также обсудили, как добиться успеха COP29 в Баку", - написала она в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Меж тем, как сообщают азербайджанские СМИ, стороны в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, подчеркнув важность Меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики до 2022 года и Конференции COP29 в Баку.

"Президент Европейской комиссии подчеркнула готовность Европейского союза поддержать Азербайджан в усилиях по гуманитарному разминированию.

В ходе телефонного разговора был поднят вопрос, связанный с трехсторонней встречей, которая состоится в Брюсселе 5 апреля. Алиев подтвердил позицию Азербайджана в отношении этой встречи, аналогичную обсуждениям с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и подчеркнул необходимость "региональной инклюзивности"", - далее говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Алиеву позвонил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Добавим, что трехсторонняя встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запланирована на 14:00 по ереванскому времени.