Пятница, 5 Апреля 2024 11:46

АрмИнфо.Антикоррупционный суд решил конфисковать в пользу государства более 4 млрд. драмов у бизнесмена Самвела Майрапетяна и директора компании <Глобус> Гагика Акопджаняна, сообщает тг-канал Судебной системы.

Отметим, что Самвел Майрапетян является собственником Второго армянского телеканала H2 и дистрибьюторского центра <Тойота Ереван>, а также занимается строительством элитной недвижимости в центре армянской столицы. Он считается приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну.

7 октября 2018 года Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки в размере $7 млн бывшими высокопоставленными должностными лицами. Согласно обвинению, данную сумму предпринимательница Сильва Амбарцумян передала Майрапетяну с тем, чтобы он передал ее экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, а также бывшему главе администрации президента Армену Геворкяну.

В 2020 году он был также обвинен в неуплате налогов в размере 5,7 млрд драмов путем фальсификации документов. Согласно следствию, компания <Глобус>, фактически принадлежащая Майрапетяну, заключила договор с подрядчиком, который построил в 2006 году жилое здание по адресу Терьяна, 66, площадью 28650,6 кв.м. Майрапетян, желая уклониться от уплаты налогов, организовал процесс купли-продажи с участием компании "Глобус" 141 объекта недвижимости в данном жилом доме, по цене ниже рыночной. Отмечалось, что в целях сокрытия факта неуплаты налогов в особо крупных размерах компания была расформирована.