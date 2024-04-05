Пятница, 5 Апреля 2024 08:31

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян коснулся разговоров о том, что после 4-дневной войны в апреле 2016 года он предупреждал власти Арцаха о тупиковости бескомпромиссной политики.

<В 2016 году я ездил в Степанакерт, приглашал руководство, упрекнул арцахских депутатов в слабохарактерности, нечеткую позицию. Меня спросили, каким мне видится итог переговорного процесса, судьба Нагорного Карабаха. Я сказал, что мне больше нечего добавить>, - заявил журналистам 4 апреля третий президент РА Серж Саргсян.

<Проблема должна решиться на основе взаимных компромиссов, Азербайджан должен предоставить право на самоопределение Нагорного Карабаха, а армянские стороны должны вернуть Баку 5 азербайджанских районов"Азербайджан должен признать право Нагорного Карабаха на самоопределение, а армянские стороны должны вернуть 5 районов Азербайджана Азербайджану>, - продолжил Саргсян.

На вопрос, в чем проявлялась их слабохарактерность, экс-президент ответил: <Как писали в прессе, во время четырехдневной войны в Лачинском коридоре были большие-большие пробки. Вот в этом состояла слабохарактерность>.

<Меня спросили: какова ваша цель, почему мы должны сдавать землю, я сказал: если вы займете такую позицию, то не исключено, что однажды вы все соберетесь в Ереване и запоете: <Степанакерт, Степанакерт>, - сказал экс-президент. По его словам, в Арцахе давно знали об этом. <Об этом, о всем переговорном процессе, им говорил не только я, но и сопредседатели (МГ ОБСЕ-ред.)>, - заключил Серж Саргсян.