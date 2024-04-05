Пятница, 5 Апреля 2024 08:29

АрмИнфо. Спикер НС Армении Ален Симонян заверяет, что обсуждений о сдаче сел Тавушской области РА не ведется.

<Идут и убеждают жителей приграничных населенных пунктов, что кто-то, в том числе и я, говорил или говорит, что, например, село Воскепар не армянское, или какая-то часть Тавушской области не армянская и надо сдать (Азербайджану). Некоторые журналисты позволяют себе говорить, что в Тавуше сдают село.

Ни одна территория, ни один населенный пункт, ни одно село, ни один метр РА не может быть передан (Азербайджану), нет такого обсуждения!>, - написал Симонян в своем телеграм-канале.

Как отмечает спикер НС, ходить в приграничные села и разжигать страсти, искажая действительность, играть на эмоциях людей - яркое доказательство самых скверных качеств.

<Подобные вещи никому не могут принести политических дивидендов. У Республики Армения есть четкая карта. В рамках этой карты мы стали независимыми, и это не подлежит обсуждению>, - заключает Ален Симонян.

Напомним, что ранее на встрече с жителями села Воскепар в Тавуше премьер-министр РА Никол Пашинян пригрозил войной, если армянская сторона откажется от передачи 4 сел Баку. Тема делимитации границы с Азербайджаном и территориальных уступок вновь актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией <немедленно должны быть решены вопросы освобождения 4 эксклавных сел>.

Сам спикер парламента 27 марта в беседе с журналистами поставил под сомнение принадлежность ряда территорий в Тавушской области Армении. <Я ищу и не нахожу тех, кто считает и может доказать, что эти села - территория Республики Армении>, - сказал Симонян. На вопрос о том, как власти определяют границы страны и в соответствии с какими картами, которых пока нет, Симонян подчеркнул, что власти с миллиметровой точностью знают границы РА.