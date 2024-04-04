Четверг, 4 Апреля 2024 19:10

АрмИнфо. Развязанная Баку 4-дневная Апрельская война была следствием провала Азербайджана на дипломатическом фронте. Об этом заявил журналистам 4 апреля третий президент Армении Серж Саргсян, касаясь причин 4-дневной войны в апреле 2016 года в Арцахе.

<Азербайджан попытался использовать уловку, которая использовалась в 1992-94 гг, когда в неприемлемых условиях одной из сторон предлагалось перемирие и она развязывала военные действия после чего этот этап считался пройденным. И не удивительно, что об этом провале осенью 2016 года заявил руководитель Азербайджана, указав, что за закрытыми дверями его заставляют признать независимость Нагорного Карабаха>,- сказал Саргсян.

Напомним, что президент АР Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально­экономического развития девяти месяцев 2016 года и предстоящим задачам, заявил: <На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии. Однако Азербайджан никогда не согласится на это>.