Четверг, 4 Апреля 2024 18:34

АрмИнфо. Катастрофой для Армении стал приход Никола Пашиняна к власти. Катастрофой стала смена главного переговорщика. Остальные трагедии - деарменизация Арцаха, капитуляция, унизительное положение Армении - это лишь последствия этой катастрофы. Об этом заявил в беседе с журналистами 4 апреля третий президент Армении Серж Саргсян, касаясь недавнего заявления Пашиняна.

Напомним, что 16 февраля в беседе с журналистами Серж Саргсян заявил, что принял решение баллотироваться в премьер-министры Армении в 2018 году, поскольку видел надвигающееся бедствие. <Я пытался отвести от армянского народа надвигающуюся катастрофу>, - сказал Саргсян. <Очень важно, что сегодня Серж Саргсян ретроспективом заявляет об этом>, - в ответ заявил премьер Пашинян 28 февраля в парламенте. При этом Пашинян вопросил, что если уже в январе 2018 года беда была близко, то в результате чьей деятельности надвигалась эта беда, и почему об этой близкой катастрофе не говорилось народу Армении. <Если даже допустить, что в период президентства Саргсян был скован рядом обязательств, то непонятно, почему после революции 2018 года, о надвигающейся катастрофе не была осведомлена общественность страны. И почему новое правительство страны не было проинформировано об этом>, - задался вопросом Никол Пашинян.

По словам Саргсяна, <управляющий Арменией - лжец космического масштаба>. <Впервые и его, и наш народ предупредили 17 апреля, когда меня избрали премьер-министром. Тогда я сказал, что переговорный процесс остановлен. После этого я объяснил, в чем проблема. Сначала они как будто не заметили этого, а потом начали вырывать слова из контекста и приводить их в качестве <доказательства> провала переговоров. Потом после 44-дневной войны они начали бить себя в грудь: смотрите, он говорил, что будут военные действия, что будет плохо и т. д. Об этом говорили 2 года, а сейчас заявляют, что мы их не предупреждали>, - указал 3-й президент.

Второе предупреждение, по словам экс-президента, он озвучил на единственной за последние 30 лет встрече, когда в отеле <Marriott> 22 апреля (2018 г. - ред) сказал, что он (Пашинян) не извлек урок из событий 1 марта. <А он, естественно, все исказил, сказав, я, якобы, угрожаю нашему народу>, - добавил Саргсян.

Следующее предупреждение было 1 мая, когда Пашиняна выдвинули на пост премьер- министра и депутаты фракции РПА заявили, что он не может управлять, не может быть главнокомандующим, что это будет иметь трагические последствия. Но он и это не воспринял.

<Следующее напоминание прямым текстом было в марте 2020 года, когда он в Вайоц Дзоре сказал буквально, что Серж Саргсян и РПА пугают нас войной. А если мы этого не говорили, то откуда взялись эти слова? Что касается его слов о том, что был человек, который общался и со мной, и с ним, то да, такой человек был. Но, к сожалению, этот человек сейчас не может дать показания. Я не хочу называть его имя: Когда я сам лично провел пресс-конференцию летом 2020 года, то сказал, что военные действия уже приближаются. Какими еще могут быть предупреждения?>, - заключил 3-й президент Армении.