Четверг, 4 Апреля 2024 18:27

АрмИнфо. Движение <Европейцы во имя Арцаха> в преддверии встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном письмом обратилось к руководству ЕС , в котором подняло жилищный вопрос арцахских беженцев.

В частности, в письме говорится: <Как граждане ЕС, мы обращаемся к руководству ЕС с просьбой выделить финансовые ресурсы для обеспечения армянского населения, насильственно перемещенного из Арцаха, достойными жилищными условиями в Республике Армения до тех пор, пока не будут гарантированы механизмы международной защиты, которые смогут обеспечить их коллективное возвращение в Арцах>.

Платформа <Европейцы во имя Арцаха> подчеркивает роль Европейского союза как основного посредника на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с момента, когда переговорный процесс в 2021 году возглавил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В письме говорится, что, хотя ЕС постоянно признавал необходимость защиты прав армян Арцаха, тем не менее, руководство ЕС часто подчеркивало важность <интеграции> арцахцнв в Азербайджан и выступало за это, даже когда Азербайджан подвергал их блокаде, морил голодом и осуществлял военную агрессию.

Платформа сослалась также на принятую 5 октября резолюцию Европарламента, в которой выражается <глубокое недовольство тем фактом, что предупреждения Европарламента о ситуации в Арцахе и рисках катастрофических последствий были проигнорированы Европейской комиссией и Европейским советом>. <Европейцы во имя Арцаха> подчеркнули, что безнаказанность только поощрила дальнейшую деструктивную политику Азербайджана. В письме также говорится, что если бездействие российских миротворцев позволило Азербайджану совершить чудовищное преступление, ЕС также несет свою долю ответственности по вышеуказанным причинам.

<В результате этнических чисток десятки тысяч насильственно перемещенных граждан Арцаха нашли убежище в Армении. Хотя правительство Армении приложило усилия для удовлетворения краткосрочных потребностей, их все еще недостаточно для обеспечения достойной жизни>, - говорится в источнике. Выразив благодарность ЕС за выделение гуманитарной помощи для поддержки арцахских армян, авторы письма отметили, что уже несколько тысяч арцахцев покинули Армению. <Это настоящая катастрофа. Если ситуация продолжится, со временем уникальная культура и диалекты армян Арцаха исчезнут>, - говорится в заявлении Движения. Отметим, что <Европейцы во имя Арцаха> - это движение общеевропейского сотрудничества, которое объединяет представительские органы армянской общины, действующие в 15 странах- членах Европейского Союза и Совета Европы.

Миссия Движения - мобилизовать граждан для поддержки основополагающих прав исконного армянского населения Арцаха, одновременно повышая осведомленность об этой проблеме в Европе.-