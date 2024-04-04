Четверг, 4 Апреля 2024 17:26

АрмИнфо.Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках двухдневного официального визита в Душанбе, провел переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

После официальной церемонии встречи стороны провели переговоры в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

Собеседники обсудили нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Конкретизировав ключевые векторы межгосударственного взаимодействия в свете требований времени и с учётом приоритетов национальных экономик Туркменистана и Таджикистана, лидеры двух стран сошлись во мнении придать качественно новый импульс межгосударственным отношениям в различных направлениях.

Особый акцент был сделан на необходимости задействовать имеющийся потенциал сторон в торговых отношениях, с целью увеличения объёмов товарооборота. Вместе с тем отмечалась необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Туркмено-таджикского делового совета.

В числе основных направлений двустороннего взаимодействия были названы энергетика, транспорт и коммуникации, промышленность, сельское хозяйство. Отдельно была выделена экологическая проблематика, в частности, Национальный Лидер туркменского народа и Президент Эмомали Рахмон высказались за дальнейшее укрепление и совершенствование деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА), являющегося ключевой региональной структурой, нацеленной на обеспечение сотрудничества в сфере улучшения экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье.

В целях сохранения и упрочения отношений взаимной дружбы и сотрудничества между народами двух стран была подтверждена готовность Туркменистана и Таджикистана к расширению партнёрства в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта.

Предметом детального обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В данном контексте состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего взаимодействия в рамках крупных международных и региональных организаций, прежде всего в Организации Объединённых Наций, для решения насущных проблем, связанных с современными вызовами и угрозами.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.