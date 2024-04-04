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АрмИнфо. Экс-председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Армении, беспартийный депутат Тагуи Товмасян посетила на днях политзаключенного. Зампреда Республиканской партии (РПА) Армена Ашотяна.
По словам Товмасян, он один из политзаключенных демократической Армении, и, пожалуй, ни у кого нет сомнений в том, что его дело сфабриковано.
"По этому делу судебные и другие правоохранительные органы не могут найти даже потерпевшего. А Армен Ашотян находится под стражей уже почти 10 месяцев без каких- либо оснований", - заметила депутат.
При этом она проинформировала, что 10 апреля судья Ваге Долмазян рассмотрит вопрос содержания Ашотяна под стражей и решит, останется ли политзаключенный в заключенье или избранная против него мера пресечения будет заменена другим видом.
"Если его задержание продолжится, это означает, что Ваге Долмазян выполняет политический заказ, поскольку правовых оснований для содержания Ашотяна под стражей нет.
Хочу также сообщить, что направила срочные письма по делу Армена Ашотяна всем аккредитованным в Армении послам, в важнейшие международные структуры, во многие организации, занимающиеся защитой прав человека, обратив их внимание на судебное заседание 10 апреля", - добавила Товмасян.
Напомним, что 15 июня 2023 года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.
|В Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Таджикистана
|Депутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это оснований
|Зам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалога
|Ереван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам
|Чавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению
|Пашинян выразил надежду на продолжение сотрудничества с фондом "Измирлян"
|Герасимов: Сегодняшняя встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки
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|МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты
|Не следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления - политолог
|Посол Франции: Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет
|То, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции - дипломат
|Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась
|Пашинян: государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием
|Василис Марагос: Армения и ЕС ведут работу над разработкой новой повестки отношений
|Андрей Макаревич: Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на время
|Депутат: из общей суммы содействия Армении со стороны ЕС на общую сумму в 2,6 млрд евро уже выделено 550 млн евро
|Посольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России
|Институт Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклав
|"Союз добровольцев Еркрапа" получит из госказны 234,6 млн драмов
|На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция "Предотвращение геноцида"
|Иерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения
|Блинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армян
|Посольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решением
|Tатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних деревьев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме
|Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд
|Москва: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем
|В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.
|В штаб-квартире ЮНЕСКО проходят юбилейные мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова
|Оппозиционер: в Армении нет власти, есть антигосударственный режим
|Депутат НС РА: Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению
|Опрос: Россия продолжает терять позиции дружественного для Армении государства
|Захарова: Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТО
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против сдачи армянских сёл Азербайджану и не довольны работой Пашиняна
|Армения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас - депутат НС ответил Марии Захаровой
|Захарова: Сдача сел в Тавуше односторонняя инициатива властей Армении, продиктованная НАТО
|Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Армении
|Пашинян: Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильного
|Захарова: Почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с находящимся в тупике ЕС?
|С 21 сентября в Музее истории будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит из коллекции Британского музея
|Вардан Мкртчян: Решение правительства не обсуждается
|4.017.648 драмов организации Мой лес Армения: Апрельский бенефициар Силы одного драма - фонд 4090
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором МОМ по Центральной Азии
|Пашинян уволил генсека Минфина РА
|В турецком Сивасе выставлена на продажу Армянская церковь Пресвятой Богородицы
|Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан - Анн-Лоранс Петель
|Азербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленности
|Сати Спивакова: Гастроли в Армении - это виток судьбы
|Оганян об апрельской войне 2016 года: За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления врага и вновь заставила просить мира
|Артак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках закона
|Замспецпредставителя США по Ирану совершил турне по странам Южного Кавказа: Цель визита - антииранские санкции
|В Армении растет число подтвержденных случаев заболеваемости аутизмом - данные Минздрава
|Олимпийский чемпион Алексей Урманов проводит спортивные сборы в Ереванской школе фигурного катания и хоккея
|В Армении наблюдается полная деградация системы ценностей - депутат НС
|В Армении будет усилен контроль со стороны общественных организаций за условиями проживания лиц, получивших убежище
|Совбез ООН проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии
|Читать больше
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