Четверг, 4 Апреля 2024 17:20

АрмИнфо. Экс-председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Армении, беспартийный депутат Тагуи Товмасян посетила на днях политзаключенного. Зампреда Республиканской партии (РПА) Армена Ашотяна.

По словам Товмасян, он один из политзаключенных демократической Армении, и, пожалуй, ни у кого нет сомнений в том, что его дело сфабриковано.

"По этому делу судебные и другие правоохранительные органы не могут найти даже потерпевшего. А Армен Ашотян находится под стражей уже почти 10 месяцев без каких- либо оснований", - заметила депутат.

При этом она проинформировала, что 10 апреля судья Ваге Долмазян рассмотрит вопрос содержания Ашотяна под стражей и решит, останется ли политзаключенный в заключенье или избранная против него мера пресечения будет заменена другим видом.

"Если его задержание продолжится, это означает, что Ваге Долмазян выполняет политический заказ, поскольку правовых оснований для содержания Ашотяна под стражей нет.

Хочу также сообщить, что направила срочные письма по делу Армена Ашотяна всем аккредитованным в Армении послам, в важнейшие международные структуры, во многие организации, занимающиеся защитой прав человека, обратив их внимание на судебное заседание 10 апреля", - добавила Товмасян.

Напомним, что 15 июня 2023 года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.