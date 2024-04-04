Четверг, 4 Апреля 2024 17:19

АрмИнфо. Наша позиция не изменилась - мы ожидаем, что ОДКБ даст политическую оценку тому факту, что суверенные территории Республики Армения оккупированы, в частности в сентябре 2022 года. Об этом в ходе брифинга 4 апреля заявил замминистра МИД Армении Ваган Костанян. Он заметил, что требования Армении известны, поскольку об этом много раз заявлялось.

<Для всех понятно, какова суверенная территория Армении. И, по сути, в этом плане заявление секретариата ОДКБ - спорное уже в том, уполномочен ли секретариат ОДКБ делать заявления от имени всех стран-участниц Организации?>, - вопросил замминистра.

Вместе с тем, ссылаясь на вчерашнее заявление Посольства РФ о необходимости возвращении к диалогу между Арменией и Россией, он подчеркнул важность создания среды для разговора на различные темы. <А заявления определенных представителей РФ и МИД РФ никоим образом не содействуют формированию такой среды>, - подчеркнул Костанян.

Он заметил, что Армения озвучивала проблемы, которые видит в повестке отношений между Арменией и Россией. <Думаю, что можно ожидать, что наш союзник, де-юре, отреагирует, и не только словами, но и действиями и не будет совершать шагов и не будет делать заявлений, которые вредят жизненным интересам, как они утверждают, их союзника>, - отметил он.

Замминистра ожидает, что по итогам завтрашней встречи в Брюсселе европейские партнеры в контексте повышения устойчивости экономики Армении, решения социальных и гуманитарных проблем, жилищного вопроса соотечественников из Арцаха окажут стране содействие. На вопрос предъявлялось ли Армении в обмен на поддержку требование о выходе из ОДКБ и пересмотре отношений с ЕАЭС, Костанян отметил, что подобных официальных требований к Армении не было.

Отметим, что вчера Посольство РФ в Армении опубликовало заявление, в котором говорится, что Россия всегда придавала особое значение укреплению дружественных связей с Арменией как с союзником и важным партнером. <За прошедшие десятилетия многое поменялось. Изменились и сами страны, и мир, в котором мы живём. К сожалению, в нашем общении имеются и противоречия, и взаимные претензии. Но основа двусторонних отношений остаётся прежней. Тесные, союзнические связи России и Армении, взаимодействие во всех областях - это то, что отвечает коренным, истинным интересам как россиян, так и армян. Уверены, что выправление накопившихся дисбалансов, возвращение к <союзнической нормальности> в результате прямого диалога Москвы и Еревана не только возможно, но и является единственным разумным решением", - говорится в документе.