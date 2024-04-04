Четверг, 4 Апреля 2024 17:17

АрмИнфо.Вовлеченность и вклад Франции в процессе установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Так, 2 апреля в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне указал на необходимость обеспечения стабильности и развития на Южном Кавказе, истинное намерение Армении избежать эскалации, а также выразил обеспокоенность возможными угрозами территориальной целостности РА.

На просьбу прокомментировать это заявление, принимая во внимание тот факт, что некоторые страны не считают такое восприятие Франции полезным с точки зрения региональной стабильности, Бадалян, в частности, сказала: "Полагаем, что обращение министра иностранных дел Франции от 2 апреля и цели вовлеченности Франции и важный вклад в процесс установления мира в регионе известны всем партнерам. Тому есть множество примеров: как в плане взаимодействия с Арменией на двусторонней, так и региональной и многосторонней площадках".

По ее словам, в контексте выше обсуждаемого особо можно отметить состоявшуюся в октябре 2022 года в Праге четырёхстороннюю встречу в рамках Европейского политического сообщества, где лидеры Армении и Азербайджана подтвердили свою верность Алма-Атинской декларации от 1991 года.

"Кстати, пражская встреча и Алма-Атинская декларация также упоминаются в пресс- релизе аппарата президента Азербайджана по поводу состоявшегося вчера телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Мы, конечно, придаем важность вкладу Франции как члену Евросоюза, миссия которой с октября2022 году, после той же пражской встречи, ведет мониторинг межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном и в последние дни выступало с соответствующими сообщениями. Считаем, что деятельность и оценки, соответствующие мандату миссии ЕС, должны быть учтены, в том числе в позициях всех государств-членов Евросоюза", - добавила пресс-секретарь МИД Армении.