Четверг, 4 Апреля 2024 16:40

АрмИнфо.Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению. Об этом в Баку в беседе с журналистами заявил глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу, комментируя продажу Францией вооружения РА.

По его словам, Турция неоднократно заявляла об этом представителям Франции. "Им нужно отказаться от попыток поддерживать Армению другими способами. Пусть они не забывают о том, что наш любимый Азербайджан никогда не остается в одиночестве", - пригрозил Чавушоглу.

В этой ключе он напомнил, что согласно Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", Турция окажет Азербайджану всяческую поддержку.

"Оказание военной поддержки Армении сегодня не сулит никакой выгоды ни Армении, ни региону. Вместо этого необходимо поощрять мир в регионе", - заявил Чавушоглу, добавив, Анкара поддерживает проведение двусторонней встречи в вопросе азербайджано-армянских отношений.

Отметим, что Турция являлась прямым участником военной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха осенью 2020 года. Помимо прямой военной помощи, Турция организовала переброску наемников с Ближнего Востока в зону агрессии Арцаха