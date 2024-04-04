Четверг, 4 Апреля 2024 16:38

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял Саргиса Измирляна, сына известного мецената Тиграна Измирляна.

Согласно пресс-службе кабмина, Пашинян отметил, что встреча проходит по случаю присвоения Тиграну Измирляну звания Национального героя. <Для нас это действительно очень важное событие, это выражение нашей благодарности за ту деятельность, которую ваша семья осуществляла и осуществляет в нашей республике. Мы надеемся, что сотрудничество, которое нам удалось наладить между правительством и фондом <Измирлян>, будет продолжительным>, - сказал он.

Саргис Измирлян, в свою очередь, отметил, что все, что делал Тигран Измирлян в Армении на протяжении десятилетий, он делал для народа Армении, а не с целью получить почет и похвалу. <Мы рады быть здесь, в Армении>, - заявил он.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью и программами фонда <Измирлян> в Армении.

Церемония присвоения Тиграну Измирляну звания Национального героя Армении состоится сегодня в президентской резиденции.