Четверг, 4 Апреля 2024 16:38

АрмИнфо. В Москве под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России- первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова проходит заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, открывая заседание, начальник российского Генштаба заявил, что западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности.

"События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Валерий Герасимов.

Он отметил, что сегодняшняя встреча военачальников стран Содружества проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению.

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ, не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира.

"В этих условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам Содружества, что обязывает нас иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы", - подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов

Он назвал символичным то обстоятельство, что сегодняшняя совместная работа началась с осмотра выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, применяемых в ходе специальной военной операции.

"Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным", - добавил начальник российского Генштаба.

В продолжение заседания Валерий Герасимов предложил проанализировать военно- политическую обстановку, складывающуюся в мире и на границах государств Содружества, обсудить вопросы построения и развития в формате СНГ совместных (объединенных) систем военного назначения, рассмотреть направления боевой подготовки и полевой выучки войск с учетом опыта ведения боевых действий в современных условиях, а также обсудить другие вопросы многостороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Начальник Генерального штаба ВС РФ проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе Комитета произошли изменения: первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов.

Затем Валерий Герасимов представил остальных участников заседания. Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев, представитель вооруженных сил Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба вооруженных сил

- первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба ВС Узбекистана Шухрат Халмухамедов. В заседании также принимают участие секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.