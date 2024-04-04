Четверг, 4 Апреля 2024 15:32

АрмИнфо. Показ в Ереване 5-6 апреля спектакля "КАНАРЕЙКА" с Сати СПИВАКОВОЙ в главной роли, который состоится в рамках первого гастрольного визита в Армению флагманского московского Театра Наций - масштабный проект, в который вложен не только культурный, но социальный и гуманитарный месседжи.

3 апреля в формате этой программы Сати СПИВАКОВА стала гостьей Фонда “City of Smile/Город улыбок”, содействующего детям и молодым людям до 25 лет с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Инициатор этой гуманитарной акции - соорганизатор гастролейи на протяжении многих лет донор фонда "Город улыбок", компания GeoProMining Gold.

Сати СПИВАКОВА посетила детское отделение Центра гематологии и онкологии им. профессора Еоляна, встретилась с руководством Фонда во главе с директором Эстер Демирчян и родителями детей-бенефициаров. Была достигнута главная цель этой гуманитарной миссии - устроить находящимся на излечении детям настоящий праздник. Маленьких пациентов ждали многочисленные сюрпризы - спектакль передвижного кукольного театра, шоу воздушных шариков, подарки от высокой гостьи, которая проявила индивидуальный подход к буквально каждому лечащемуся в отделении ребенку.

В финале этой благотворительной акции Сати СПИВАКОВА была объявлена Послом доброй воли Фонда "Город улыбок", содействующего детям с онкозаболеваниями.

"Я бесконечно благодарна Сати Спиваковой, за то, что она взяла на себя эту миссию. Я бесконечно благодарна компании GPM Gold, с которой мы прошли долгий путь - компания всегда стояла рядом с больными онкологией детьми, всегда оказывала широкую поддержку, чтобы здесь, у нас в Армении, на своей родине ни один ребенок не остался без лечения", - сказала директор фонда "Город улыбок" Эстер Демирчян.

"Когда начались наши переговоры по этим гастролям, я поняла, что Сати Зареевна испытывает огромное желание помочь Армении всем, чем только может. И когда я предложила посетить "Город улыбок", она не просто высказала готовность, но сказала, что это будет первое, что она сделает, приехав в Ереван, а потом передаст в Фонд сбор от спектакля. История сотрудничества нашей компании с Фондом насчитывает уже многие годы, и за это время оно переросло в настоящую дружбу. Это не только финансовые вливания. За эти годы у нас уже сложились многие добрые традиции - онкобольные дети находятся под нашим пристальным вниманием, мы регулярно организовываем для них разные мероприятия, стараемся как можно чаще дарить им праздник. Спасибо Сати Спиваковой, сегодня вступившей в наши ряды. Я уверена, что внося каждый свою лепту - финансовую и моральную - мы сумеем сделать этот мир хоть немножечко добрее и светлее", - сказала официальный представитель компании GPM Gold Рузанна Григорян.

"Я встретилась с этими героическими детьми и их родителями... Я даже не стану спрашивать, откуда такое название - "Город улыбок". Эти улыбки настолько глубоко во мне отозвались, что прямо сейчас появляется какой-то новый смысл моей жизни. Для меня огромная честь, что Рузанна предложила мне стать Послом Доброй Воли этого Фонда. Теперь мы все вместе будем думать, что конкретно делать, чтобы от задачи к задаче продвигаться и помогать этому замечательному Центру", - сказала Сати Спивакова, отныне Посол доброй Воли фонда "Город улыбок".