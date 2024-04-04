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АрмИнфо. МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты. Об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю "Международного дня информирования о минной опасности и помощи в разминировании".
В МИД Турции напоминается, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 4 апреля "Международным днем информирования о минной опасности и помощи в разминировании", чтобы привлечь внимание к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.
При этом в ведомстве заверили, что Турция вносит ощутимый вклад в борьбу с наземными и морскими минами во всем мире и в регионе. "Через Турецкий центр по разминированию мы поддерживаем международное сотрудничество в рамках Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Мы разделяем озабоченность по поводу безопасности таких стран, как Афганистан, которому уже давно угрожает минное заражение, и Азербайджан. Мы призываем Армению передать Азербайджану точные минные карты.
Мы подтверждаем нашу постоянную решительную поддержку, как на местах, так и на международных форумах, странам, борющимся с минной опасностью", - заявили в МИД Турции.
Отметим, что власти Армении уже передали Азербайджану все имеющиеся в их распоряжении карты минных полей, оккупированного Арцаха. Но, власти Азербайджана продолжают что-то требовать, выражая недовольство тем, что карты неточные.
|В Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Таджикистана
|Депутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это оснований
|Зам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалога
|Ереван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам
|Чавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению
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|Посольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России
|Институт Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклав
|"Союз добровольцев Еркрапа" получит из госказны 234,6 млн драмов
|На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция "Предотвращение геноцида"
|Иерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения
|Блинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армян
|Посольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решением
|Tатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних деревьев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме
|Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд
|Москва: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем
|В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.
|В штаб-квартире ЮНЕСКО проходят юбилейные мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова
|Оппозиционер: в Армении нет власти, есть антигосударственный режим
|Депутат НС РА: Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению
|Опрос: Россия продолжает терять позиции дружественного для Армении государства
|Захарова: Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТО
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против сдачи армянских сёл Азербайджану и не довольны работой Пашиняна
|Армения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас - депутат НС ответил Марии Захаровой
|Захарова: Сдача сел в Тавуше односторонняя инициатива властей Армении, продиктованная НАТО
|Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Армении
|Пашинян: Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильного
|Захарова: Почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с находящимся в тупике ЕС?
|С 21 сентября в Музее истории будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит из коллекции Британского музея
|Вардан Мкртчян: Решение правительства не обсуждается
|4.017.648 драмов организации Мой лес Армения: Апрельский бенефициар Силы одного драма - фонд 4090
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором МОМ по Центральной Азии
|Пашинян уволил генсека Минфина РА
|В турецком Сивасе выставлена на продажу Армянская церковь Пресвятой Богородицы
|Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан - Анн-Лоранс Петель
|Азербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленности
|Сати Спивакова: Гастроли в Армении - это виток судьбы
|Оганян об апрельской войне 2016 года: За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления врага и вновь заставила просить мира
|Артак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках закона
|Замспецпредставителя США по Ирану совершил турне по странам Южного Кавказа: Цель визита - антииранские санкции
|В Армении растет число подтвержденных случаев заболеваемости аутизмом - данные Минздрава
|Олимпийский чемпион Алексей Урманов проводит спортивные сборы в Ереванской школе фигурного катания и хоккея
|В Армении наблюдается полная деградация системы ценностей - депутат НС
|В Армении будет усилен контроль со стороны общественных организаций за условиями проживания лиц, получивших убежище
|Совбез ООН проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии
|Читать больше
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