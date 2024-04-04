Четверг, 4 Апреля 2024 15:26

АрмИнфо. МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты. Об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю "Международного дня информирования о минной опасности и помощи в разминировании".

В МИД Турции напоминается, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 4 апреля "Международным днем информирования о минной опасности и помощи в разминировании", чтобы привлечь внимание к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

При этом в ведомстве заверили, что Турция вносит ощутимый вклад в борьбу с наземными и морскими минами во всем мире и в регионе. "Через Турецкий центр по разминированию мы поддерживаем международное сотрудничество в рамках Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Мы разделяем озабоченность по поводу безопасности таких стран, как Афганистан, которому уже давно угрожает минное заражение, и Азербайджан. Мы призываем Армению передать Азербайджану точные минные карты.

Мы подтверждаем нашу постоянную решительную поддержку, как на местах, так и на международных форумах, странам, борющимся с минной опасностью", - заявили в МИД Турции.

Отметим, что власти Армении уже передали Азербайджану все имеющиеся в их распоряжении карты минных полей, оккупированного Арцаха. Но, власти Азербайджана продолжают что-то требовать, выражая недовольство тем, что карты неточные.