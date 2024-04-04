Четверг, 4 Апреля 2024 14:40

АрмИнфо. Армения имеет множество исторических и культурных связей с Европой. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол Франции в стране Оливье Декотиньи на просьбу дать оценку перспективам сближения РА и ЕС.

"Как француз, я удивлен, что единственный иностранный король, покоящийся в Некрополе королей во французском Сен-Дени - это армянский король Левон Лусинян - царь Киликии. У нас прочные связи с Арменией. Это более чем актуально для нас, французов, у которых есть такие герои, как Мисак Манушян, недавно перезахороненный в Пантеоне. Одним из символов нашего языка и культуры является Шарль Азнавур. Они армяне, французы армянского происхождения. Эта близость очевидна для нас", - сказал французский дипломат.

При этом он уверен, что в последние годы Армения в своем выборе повернулась к Европе, укрепляя демократию, развивая верховенство закона, своими смелыми решениями, такими как ратификация Римского статута, став одним из государств-участников Международного уголовного суда.

"Таким образом, продолжил Декотиньи, со стороны Армении можно наблюдать реальное сближение с Европой".

"Однако, власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет. Это правовой, официальный процесс, и сегодня власти Армении не сформулировали эту просьбу", - пояснил он.

На замечание ведущего, что премьер Армении уже заявил, что Ереван готов на сближение с Брюсселем настолько, насколько готов к этому готов сам Брюссель, посол выразил уверенность, что эта красивая формулировка, сделанная главой армянского правительства, отражает позицию многих армян.

"Но, сближение Армении с Европой - это масштабный процесс, который уже начался. Франция в лице президента Макрона выступила с

инициативой по работе над темами, которые интересны Европе как континенту, помимо стран ЕС в самом широком смысле этого слова. Речь идет о европейском политическом сообществе, членом которого является Армения, участвующая в его заседаниях", - отметил дипломат.

В этом ключе он напомнил, что в Праге в октябре 2022 года в рамках европейского политического сообщества достигнут прогресс на переговорах по достижению мира с Азербайджаном, поэтому Армения уже взяла на себя обязательство следовать по этому пути.

Армения имеет множество исторических и культурных связей с Европой. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол Франции в стране Оливье Декотиньи на просьбу дать оценку перспективам сближения РА и ЕС.

"Как француз, я удивлен, что единственный иностранный король, покоящийся в Некрополе королей во французском Сен-Дени - это армянский король Левон Лусинян - царь Киликии. У нас прочные связи с Арменией. Это более чем актуально для нас, французов, у которых есть такие герои, как Мисак Манушян, недавно перезахороненный в Пантеоне. Одним из символов нашего языка и культуры является Шарль Азнавур. Они армяне, французы армянского происхождения. Эта близость очевидна для нас", - сказал французский дипломат.

При этом он уверен, что в последние годы Армения в своем выборе повернулась к Европе, укрепляя демократию, развивая верховенство закона, своими смелыми решениями, такими как ратификация Римского статута, став одним из государств-участников Международного уголовного суда.

"Таким образом, продолжил Декотиньи, со стороны Армении можно наблюдать реальное сближение с Европой".

"Однако, власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет. Это правовой, официальный процесс, и сегодня власти Армении не сформулировали эту просьбу", - пояснил он.

На замечание ведущего, что премьер Армении уже заявил, что Ереван готов на сближение с Брюсселем настолько, насколько готов к этому готов сам Брюссель, посол выразил уверенность, что эта красивая формулировка, сделанная главой армянского правительства, отражает позицию многих армян.

"Но, сближение Армении с Европой - это масштабный процесс, который уже начался. Франция в лице президента Макрона выступила с

инициативой по работе над темами, которые интересны Европе как континенту, помимо стран ЕС в самом широком смысле этого слова. Речь идет о европейском политическом сообществе, членом которого является Армения, участвующая в его заседаниях", - отметил дипломат.

В этом ключе он напомнил, что в Праге в октябре 2022 года в рамках европейского политического сообщества достигнут прогресс на переговорах по достижению мира с Азербайджаном, поэтому Армения уже взяла на себя обязательство следовать по этому пути.