Четверг, 4 Апреля 2024 14:36

АрмИнфо. В последние годы в Армении наблюдается беспрецедентный регресс в вопросе европейской интеграции. Об этом 4 апреля в ходе парламентских слушаний, посвященных европейской интеграции, заявил общественно-политический деятель, экс- руководитель аппарата Конституционного суда РА, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

По его словам, то, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции. На пути к европейской интеграции речь должна идти не о сотрудничестве с одной структурой ЕС, но и с другими организациями, в частности с ОБСЕ, с Советом Европы и др. "До 2018 года в отношениях с ними у Армении были такие достижения, которые, помимо того, что открывался "зеленый свет" для реализации программ ЕС, в результате которых были осуществлены реформы в сферах образования, здравоохранения, борьбе с коррупцией, общественных отношений, пропорционального развития территорий, энергоэффективности, обмена студентами, сотрудничества в области науки в рамках программы "Горизонт", позволили в 2017 году заключить Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, по выполнению положений которого, по словам заместителя министра иностранных дел РА Паруйра Ованнисяна, отмечен регресс", - сказал Казарян.

Он также указал на отклик со стороны ЕС , когда в Ереване говорят о сотрудничестве с Союзом. Казарян напомнил, что европейские чиновники, в том числе, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политики безопасности присутствовали при заключении в 2009 году соглашений между Ереваном и Анкарой об урегулировании отношений. Однако ни кому из них не удалось оказать достаточного давления на Турцию в целях разблокирования Армении, ратификации подписанных документов и обеспечения физической связи со странами ЕС. "Напомню, что Турция является ассоциированным членом ЕС и член Таможенного союза ЕС, иначе говоря, армяно-турецкая граница - это граница с Таможенным союзом ЕС, которая не открылась, и у Брюсселя не хватило сил оказать влияния на это авторитарное государство и решить одну из главных проблем - обеспечить открытие дороги ", - подчеркнул политик.

Кроме того, как заметил Казарян, Европейский Союз, не обладая никаким соответствующим мандатом и нарушив положения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также положения Рижской декларации, с 14 декабря 2021 года взял на себя взаимодействие между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, тем самым, проигнорировав механизмы Минской группы ОБСЕ, доведя ситуацию до позорного Пражского заявления от 6 октября 2022 года, которыми территории Армении были незаконно переданы под контроль Азербайджану. Пражский документ, в отличие в CEPA, до сих пор не ратифицирован ни одной страной.

Тем самым, как считает докладчик, европейские чиновники, нарушив положения CEPA, перешли к такому урегулированию, которое нанесло исторический ущерб Армении и армянскому народу. В рамках того же Пражского документа в стране появилась гражданская миссия наблюдателей ЕС, которая полностью провалилась.

Казарян напомнил, что согласно Пражскому заявлению, перед миссией наблюдателей были поставлены две задачи: обеспечить взаимопонимание

между Арменией и Азербайджаном и содействовать работе комиссий по пограничным вопросам. Комиссии до сих пор не провели ни одного заседания, а об отсутствии взаимопонимания между Ереваном и Баку в Армении говорят на самом высоком уровне.