Четверг, 4 Апреля 2024 14:32

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян считает, что властям надо уточнить случаи, при наступлении которых государство будет иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием. Об этом он заявил 4 апреля на обсуждении проекта решения по определению порядка направления ребенка, подвергшегося насилию, в соответствующие органы в целях предоставления защиты или поддержки, форм поддержки, оказываемой ребенку, подвергшемуся насилию, и порядка ее оказания.

По словам Пашиняна, несмотря на то, что политика властей нацелена на то, чтобы ребенок рос в семье, надо помнить, что ребенок не является собственностью кого-либо. <Есть ситуации, требующие государственного вмешательства, когда государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием и т.д.>, - заявил он.

В этом контексте, премьер призывает уточнить позицию правительства, стандарты и <красные линии>, при пересечении которых власти смогут вмешаться и, в целях наилучшего обеспечения интереса ребенка защитить его от семьи, в которой он проживает>.