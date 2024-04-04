Четверг, 4 Апреля 2024 14:30

АрмИнфо. Новая повестка отношений между Арменией и Европейским Союзом, которая в настоящее время находится в стадии разработки, станет важным продолжением Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между РА и ЕС. Об этом 4 апреля в ходе парламентских слушаний, посвященным вопросам европейской интеграции Армении, заявил глава миссии ЕС в РА, посол Василис Марагос.

По его словам, в настоящее время очень важно определиться с приоритетами совместной работы, чтобы достичь целей CEPA. Это необходимо, как отметил посол, для того, чтобы понять, что можно сделать больше. При этом, во главу угла ставятся такие вопросы, как демократия, права человека, внешняя и внутренняя безопасность, экономическое сотрудничество, энергетика, переход к "зеленой экономике", диверсификация, инфраструктуры, которые будут производить продукцию, соответствующие всем стандартам и которые станут доступными на международных рынках, и другие вопросы. Новая повестка, продолжил Марагос, базируется на достижениях сотрудничества с прошлых лет. Работа над ее разработкой идет по всем направлениям. Посол указал на важность реализации всех положений соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, сконцентрировав особенно внимание на регулирования, их соответствия европейским стандартам, и продолжение Ереваном программ реформ. Среди этих стандартов дипломат выделил такие вопросы, как права человека, окружающая среда, цифровизация и те сферы, которые касаются качественных инфраструктур, в том числе, ветеринарные и санитарные стандарты. . Посол подчеркнул, что ЕС стремится ускорить процесс поручений по развитию отношений с Арменией, что приведет к росту в стране новых рабочих мест, развитию "зеленой экономики". Дипломат отметил, что в рамках инвестиционной и экономической программы создана платформа, целью которой является реализация важных проектов.

Посол подчеркнул, что сегодня наблюдается быстрое развитие отношений между Брюсселем и Ереваном. Он напомнил о визите главы МИД РА Арарата Мирзояна в Брюссель в конце прошлого года и в феврале текущего года. Напомнил Марагос и о встречах на высоком уровне, одна из которых состоится 5 апреля в столице Бельгии. "Очень важно сформировать единый европейский дух, потому что мы все - Европа", - заключил свое выступление Василиси Марагос.