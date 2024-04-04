Четверг, 4 Апреля 2024 14:08

АрмИнфо. По положению на сегодняшний день из общей суммы финансового содействия Армении со стороны Европейского Союза на общую сумму в 2,6 млрд евро выделено 550 млн евро. Об этом 4 апреля в ходе парламентских слушаний на тему "Новые перспективы и вызовы европейской интеграции Армении" заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

Он отметил, что средства, которые предоставляются Армении как в виде грантов, так и кредитов, выделены ЕС в 2021 году в рамках

инвестиционной и экономической программы. Большая часть финансовых ресурсов направляется в малый и средний бизнес по условиям льготного кредитования, что стало причиной быстрого использования предоставленных средств. Другая часть средств касается капитальных расходов, что и является причиной некоторых задержек с их освоением. Самая крупная составляющая программы касается строительства четвертого участка транспортного коридора "Север-Юг", в частности, участка автомобильной дороги Сисиан-Агарак, который очень сложен с рельефной точки зрения. В данном случае речь идет о направлении порядка 1 млрд евро.

Егоян заметил, что ЕС увеличил и свое геополитическое присутствие в регионе. После 2022 года, когда было совершено нападение со стороны Азербайджана на суверенную территорию Армении, в кратчайшие сроки было принято решение о направлении в республику временной гражданской наблюдательной миссии ЕС сроком на 2 месяца, а с января 2023 года данная миссия развернула свои посты на постоянной основе. "Трудно недооценивать роль этой миссии в контексте обеспечения безопасности армянского государства", - сказал Егоян, добавив, что ЕС имеет 13 гражданских миссий в различных странах мира. По количеству участников миссия в Армении является второй. В декабре прошлого года ЕС принял решение о расширении миссии в РА, увеличив ее со 138 человек до 209.

Депутат напомнил также об обращении Еревана в ЕС с намерением воспользоваться Европейским инструментом мира. Данный вопрос в настоящее время находится на этапе переговоров. Успех этих переговоров позволит привлечь ресурсы на укрепление устойчивости, стабильности и безопасности армянского государства. Кроме того, как отметил Егоян, совет партнерства Армения-ЕС недавно принял решение начать работу над новой повесткой двусторонних отношений, установив при этом приоритетные вопросы сотрудничества по всем направлениям. В данном случае речь идет о политическом документе, который находится в стадии разработки. Ожидается, что работа над новым документом будет завершена в мае-июне текущего года.

Егоян не мог не упомянуть и о роли Европарламента в принятии проармянских резолюций. Эта структура ЕС, как заметил депутат, является флагманом в развитии и укреплении связей с Арменией, направляя усилия в продвижении этой позиции и на другие институты ЕС. Докладчик напомнил лишь о двух последних докладах Европарламента, которые касались политической безопасности и внешней политики.