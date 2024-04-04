Четверг, 4 Апреля 2024 14:07

АрмИнфо. Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в АР в связи с 32-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

В заявлении подчеркивается, что в основе отношений двух стран - принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между государствами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

"Фундаментом сотрудничества выступают более 200 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и межрегиональных договоров и соглашений. Подписанная в Москве Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 22 февраля 2022 года вывела двусторонние отношения на новый качественный уровень.

Активно развивается политический диалог на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей ключевых ведомств, а также парламентской линии.

Успешно продвигается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот за 2023 год вырос на 17,5%. Россия остаётся одним из ведущих торгово- экономических партнёров Азербайджана. На территории Азербайджанской Республики реализуются различные инвестпроекты с российским участием. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Отмечается обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско- азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества", - заявили в посольстве РФ в Баку.