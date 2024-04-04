Четверг, 4 Апреля 2024 13:38

АрмИнфо. Из государственного бюджета Армении будет выделено 234 млн драмов общественной организации <Союз добровольцев Еркрапа>, руководителем которого является Сасун Микаелян. Инициатива Министерства обороны РА была одобрена кабмином 4 апреля.

Как говорится в пояснении к документу, Союз принимал активное участие в войне 2020 года, (погибли 74 человека, 114 были ранены). В послевоенный период более 4000 добровольцев Еркрапа несли боевое дежурство на различных боевых позициях в составе Министерства обороны РА.

<Принимая во внимание, что ОО <Союз добровольцев Еркрапа> сотрудничает с Министерством обороны Республики Армения, содействует реализации поставленных перед ним задач, обучает и готовит будущих солдат для Вооруженных Сил Республики Армения, принятие проекта создаст возможность обеспечить реализацию деятельности НПО в 2024 году в полном объеме>, - говорится в документе.

В 2020 году за счет средств государственного бюджета ОО на вышеуказанные цели был выделен грант, а в 2021, 2022 и 2023 годах решениями правительства ежегодно выделялось 234 638,0 тысяч драмов.