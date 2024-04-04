Четверг, 4 Апреля 2024 13:36

АрмИнфо. На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята представленная Арменией резолюция "Предотвращение геноцида".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, основанная на Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, резолюция, принимаемая раз в два года, привлекает внимание государств-членов ООН к рискам повторения этого преступления и необходимости их предотвращения.

В текст резолюции принятой консенсусом, с учетом современных вызовов добавлены важные положения о раннем предупреждении и рисках, связанных с геноцидом. В частности, к таким рискам относятся использование вооруженных конфликтов для совершения геноцида и недопустимость морение голодом гражданское население как запрещенного средства ведения войны.

Резолюция определяет безнаказанность как важный фактор риска геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, подчеркивая, что с ней необходимо бороться посредством расследования, судебного преследования и наказания. В этой связи показательным является тот факт, что в резолюции конкретно упоминается роль Международного Суда в вопросах предотвращения преступления геноцида и наказания за него.

"Эта инициатива Армении является важным вкладом в укрепление международной повестки дня по предотвращению геноцидов и массовых преступлений, предложению правоцентристских подходов к современным вызовам и поиску институциональных решений пересекающихся проблемах международного права о правах человека и международного гуманитарного права.

Важно также отметить, что представленная Арменией резолюция "Предотвращение геноцида" пользуется широкой поддержкой, его соавторами являются все пять стран региональной группы", - говорится в сообщении МИД Армении.