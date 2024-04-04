Четверг, 4 Апреля 2024 13:35

АрмИнфо. Иерусалимский Патриархат Армянской Апостольской церкви (ААЦ) требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения.

Так представитель Иерусалимского Патриархата ААЦ Аган Гогчян написал на своей странице в Facebook, что 3 апреля 2024 года, примерно в 11:00 по местному времени, израильская полиция начала незаконное выселение с территории "Коровьего сада" Армянского Патриархата Иерусалима, уничтожая имущество Армянского Патриархата Иерусалима, а также нападая на духовенство и местных армян.

"Выселением руководил офицер по имени Асаф Харель. Когда группу офицеров попросили предоставить ордер на насильственное выселение и уничтожение имущества армянского духовенства и местных армян, они не предоставили никаких документов или постановлений суда и продолжили защищать и поддерживать представителей Xana Gardens в уничтожении собственности армянского Патриархата.

В процессе попытки пресечь незаконную деятельность несколько полицейских постоянно заявляли, что пришли с ордером, но вообще не предъявляли указанный ордер и говорили: "Мы здесь, чтобы защитить права работников Xana Gardens".

Армянский Патриархат Иерусалима является одним из хранителей Святой Земли и курирует один из четырех районов Иерусалима. Мы ожидаем полного соблюдения надлежащей правовой процедуры, которая якобы предоставлена всем в Иерусалиме, и требуем ответов от израильской полиции и правительства Израиля за их причастность к сегодняшним событиям.

Бесспорно, что сегодняшние провокации являются попытками создать прецедент против Армянского квартала и его законных земель. Мы должны продолжать твердо стоять на своих позициях и обращать внимание христиан всего мира на эти бесконечные нападения на мирную армянскую христианскую общину", - написал Гогчян.

Вчера появились сообщение о том, что израильская полиция и поселенцы вновь пытаются захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме. Напомним, что армянская община Иерусалима с 5 ноября 2023 года круглосуточно и без выходных защищает свою собственность. Только за последние 150 дней ее представители столкнулись со шквалом безнаказанных нападений.

Движение за спасение сада призывает все международные организации оказать давление на правительство Израиля, чтобы разрешить эту ситуацию, которая ставит под угрозу 1700-летнее присутствие армян в священном городе Иерусалим.

Напомним, что в июле 2021 года Армянская Патриархия Иерусалима подписала договор с израильской компанией, дав ей право построить на участке "Коровьего сада" отель класса люкс, с правом сноса нескольких исторических зданий. Патриаршество отменило сделку после протестов армянской общины, а также властей палестинской автономии. После этого на армянскую общину начались нападения, последняя атака произошла 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии.