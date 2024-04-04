Четверг, 4 Апреля 2024 13:33

АрмИнфо. Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер представил детали разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Блинкен в беседе с Алиевым подчеркнул важность двусторонних отношений США и Азербайджана и подчеркнул растущее число партнерских инициатив, включая приоритеты в области энергетики и климата.

Блинкен и Алиев обсудили важность продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, который принесет экономические выгоды всему региону.

Госсекретарь подчеркнул, что нет никаких оправданий усилению напряженности на границе, и предупредил, что агрессивные действия и риторика с любой стороны подорвут перспективы мира.

Госсекретарь подтвердил необходимость того, чтобы Азербайджан придерживался своих международных обязательств и обязательств в отношении прав человека и основных свобод, и призвал освободить несправедливо задержанных", - говорится в сообщении Миллера.

В азербайджанской версии говорится, что Алиев в разговоре заявил, что встреча США - Европейский Союз - Армения не была отложена, и этот факт приведет к возникновению напряженности на Южном Кавказе.

По мнению Алиева, "непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США - Европейский Союз - Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности".