Среда, 3 Апреля 2024 21:14

АрмИнфо.Россия всегда придавала особое значение укреплению дружественных связей с Арменией как союзником и важным партнером. Об этом говорится в сообщении посольства Российской Федерации в Республике Армения по случаю 32-летия установления дипломатических отношений между странами.

"32 года назад, 3 апреля 1992 года между Российской Федерацией и Республикой Армения, двумя новыми постсоветскими государствами с древней историей, были установлены дипломатические отношения. Это соглашение положило начало новому этапу во взаимоотношениях наших стран, народы которых всегда относились друг к другу с самыми дружескими и тёплыми чувствами. Всего через несколько лет после этого базового документа между обеими странами был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и это не случайно", - отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что оба народа, приверженные общим традиционным ценностям и национальной самобытности, всегда были открыты и заинтересованы во взаимном диалоге. "За прошедшее время мы прошли большой путь. Накоплен бесценный опыт позитивного, конструктивного взаимодействия на благо обеих заинтересованных сторон. Россия и Армения состоят в общих интеграционных объединениях: в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Мы взаимодействуем в структурах ООН, иных международных форматах. Между нашими странами действует около двухсот соглашений о сотрудничестве в самых разных областях. Работает множество механизмов двустороннего сотрудничества практически во всех областях, от экономического и военно-технического до межрегиональных связей и молодежных форумов. Отдельно хотелось бы выделить взаимодействие в области культуры, образования и науки. Усилия, направленные на укрепление нравственной основы международных отношений через цивилизационный <мост> культуры, - существенный вклад в создание условий для подлинного партнерства. Достаточно вспомнить такие знаковые, выдающиеся фигуры, обогатившие российско-армянское совместное наследие, как художник-маринист И.К.Айвазовский, поэт Е.А.Чаренц, композиторы А.А.Спендиаров, А.И.Хачатурян, А.А.Бабаджанян, дипломат и писатель А.С.Грибоедов, многие другие прославленные личности. Особое место в нашей общей истории занимают выдающиеся военачальники Российской империи и Советского Союза:Д.А.Делянов, М.П.Лазарев, И.Х.Баграмян, И.С.Исаков, А.Х.Бабаджанян, С.А.Худяков. Весьма важную роль в комплексе наших взаимоотношений играет также сфера безопасности. Неоценимым фактором обеспечения стабильности в Армении и на Южном Кавказе в целом продолжает оставаться 102-я Российская военная база и присутствие российских пограничников. Динамично развивается взаимодействие в сфере экономики. Россия является крупнейшим торговым партнёром Армении с общей долей 35,4% в её внешней торговле, а также ключевым инвестором, с удельным весом более 40%. Общий объем двустороннего товарооборота за 11 месяцев 2023 года составил 6,3 млрд долл. США (прирост на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В ведущих отраслях экономики Республики работают более 40 крупных предприятий со 100-процентным либо частичным участием российского капитала и многие из них являются крупнейшими налогоплательщиками и работодателями Армении. Отечественные предприниматели традиционно уделяют большое внимание социальной ответственности бизнеса, а открытые ими предприятия являются неотъемлемой частью бизнес-ландшафта Армении и вносят свой вклад в развитие Республики",- говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что высокие экономические показатели Армении в прошлом году (рост ВВП составил около 8%) по мнению многих экспертов в значительной степени обусловлены кооперацией с Россией, а также членством в ЕАЭС. Показательно, что среди стран Союза лидером по темпам экономического роста в 2023 году является именно Ереван. В прошлом году экспорт Армении в страны Евразийского Экономического Союза увеличился на 41% и составил 3,6 млрд долл. США. Больше всего товаров Армения продала в Россию на 3,4 млрд долл. США (рост 38,8% к 2022 году), отмечен серьёзный прирост и в торговле со всеми странами ЕАЭС - экспорт в Кыргызстан увеличился в 4,8 раза до 27 млн долл. США, в Казахстан - в 3,8 раза до 71 млн долл. США, в Беларусь - на 19,5% до 92 млн долл. США.

С 1 января с.г. председательство в Союзе перешло от Москвы к Еревану. "С удовлетворением отмечаем, что представленные Премьер-министром Н.В.Пашиняном главам государств ЕАЭС приоритетные направления армянского председательства во многом созвучны нашим взглядам на евразийскую экономическую интеграцию. Со своей стороны, Российская Федерация поддерживает настрой партнёра на плодотворную работу и готова оказать ему всё необходимое содействие. За прошедшие десятилетия многое поменялось. Изменились и сами страны, и мир, в котором мы живём. К сожалению, в нашем общении имеются и противоречия, и взаимные претензии. Но основа двусторонних отношений остаётся прежней. Тесные, союзнические связи России и Армении, взаимодействие во всех областях - это то, что отвечает коренным, истинным интересам как россиян, так и армян. Уверены, что выправление накопившихся дисбалансов, возвращение к <союзнической нормальности> в результате прямого диалога Москвы и Еревана не только возможно, но и является единственным разумным решением", - говорится в документе.