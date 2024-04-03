Среда, 3 Апреля 2024 19:17

АрмИнфо. Адвокаты, представляющие армянскую общину Иерусалима, решительно осуждают поведение израильской полиции, помогающей израильским поселенцам незаконно и насильственно проникнуть в Коровий сад в армянском квартале Старого города Иерусалима в попытке незаконно изгнать армян и попытаться изменить статус-кво. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший омбудсмен Армении, директор фонда <Татоян> Арман Татоян

"Международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима и армянской общины всеми законными возможностями. Считаем случившееся грубым нарушением прав и интересов армянского квартала Иерусалима и армянской общины, что имеет онтологическое значение", - написал правозащитник, опубликовав приложенное видео.

Ранее сегодня появилось сообщение о том, что израильская полиция и поселенцы вновь пытаются захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме. Об этом сообщают защитники квартала на своей странице в X (бывший Twitter). "Это очередная незаконная попытка захвата армянской собственности", - говорится в сообщении, которое сопровождено видеосюжетом столкновения защитников территории с правоохранительными органами города. Источник напоминает, что армянская община Иерусалима с 5 ноября 2023 года круглосуточно и без выходных защищает свою собственность. Только за последние 150 дней ее представители столкнулись со шквалом безнаказанных нападений. "Движение за спасение сада призывает все международные организации оказать давление на правительство Израиля, чтобы разрешить эту ситуацию, которая ставит под угрозу 1700-летнее присутствие армян в священном городе Иерусалим", - подчеркивается в сообщении. Напомним, что в июле 2021 года Армянская патриархия Иерусалима подписала договор с израильской компанией, дав ей право построить на участке "Коровьего сада" отель класса люкс, с правом сноса нескольких исторических зданий. Патриаршество отменило сделку после протестов армянской общины, а также властей палестинской автономии. После этого на армянскую общину начались нападения, последняя атака произошла 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии.