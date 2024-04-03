Среда, 3 Апреля 2024 18:30

АрмИнфо. Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних деревьев и их замене на новые сорта.

Напомним, что деревья уже срублены на улицах Туманяна, Московян, Саят-Нова, Амиряна, Алека Манукяна и др. Согласно сообщению столичного муниципалитета, с прошлого года активно осуществляется программа по замене находящихся на стадии утраты жизнеспособности и полностью деформированных деревьев ценными породами. Однако, специалисты и граждане сигнализируют о том, что идет массовый убой, поскольку "под пилы" попали не старые, но и молодые деревья. Представители экологических организаций охарактеризовали происходящее актом вандализма. По их словам, в условиях глобального потепления уже летом в условиях жары Ереван столкнется с серьезнейшей проблемой, связанной с нехваткой зеленых насаждений, под которыми можно было бы укрыться от зноя и ростом загрязненности воздуха в городе.

По словам одного из участников акции, очень многие уже срубленные деревья можно было бы вылечить одной-двумя сыворотками. Он отметил, что имеются соответствующие препараты, которыми деревья можно было вылечить. Те же деревья, которыми мэрия планирует заменить старые деревья, начнут давать результат лишь спустя 10-12 лет.

Другая участница акции отметила, что очень многие армянские туристы, посещая в зарубежных странах ботанические сады, платят за вход, чтобы сохранить деревья, которым по 100-200 лет. В Армении эти деревья растут бесплатно, что само по себе является невероятной роскошью. "Решение мэрии является преступлением, в первую очередь, против ереванцев", - сказала она.

Отметим, что в планы городских властей входит замена старых деревьев на сакуры. Впрочем, как считают в экспертном сообществе, при реализации широкомасштабной программы замены деревьев на ряде улиц Еревана мэрия не стала обращаться к государственным экспертным структурам для получения их мнения. Ни Институт ботаники Национальной Академии наук, ни Экспертный центр оценки воздействия на окружающую среду не были оповещены о проекте, и, соответственно, не имели возможности высказать свое мнение. Данная программа была подготовлена руководством Общинной некоммерческой организации (ОНКО) "Озеленение и защита окружающей среды". Решение было принято на рабочем собрании ОНКО, а наиболее важные вопросы программы обсуждались в научно- техническом совете при руководителе этой организации.