Среда, 3 Апреля 2024 18:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на улице С. Сафаряна, жилой дом 7 на улице Джугаи, жилые дома 9, 10, 12, 13, 15, 15/1 на улице Нансена, жилой дом 2 на улице Боряна, жилые дома 8, 22 на улице Лвовяна, спортшкола N2, здания школа NN62, 165, Ясли-детские сады NN242, 251 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; собственные дома 27-157 на 11-ой улице Норка, школа N157 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, частные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы и на 2-ом переулке Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 20-28, 76-80 на улице Амиряна, жилые дома 85-107 на улице Бюзанди, жилые дома 84/1, 97/2, 107 на улице Бюзанди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20/4, 15/5 на пр. Мясникяна, жилой дом 35 на улице Арами, жилые дома 7, 3-14/1 на улице Нерсисяна, жилые дома 14, 21-21/3 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-4, 7-9 на улице Давида Анахта, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконянца;

в Араратской области:

10։00-11:00 село Суренаван;

10։00-13:00 частично поселок Андраник в городе Веди; частично села Арарат и Покр Веди;

10:30-12:30 частично село Дехдзут;

11։00-12:00 ООО “Арарат Кат”, абонент (не являющийся жильцом) “Хостегян Вачик”, ЧП “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян” и воинская часть в селе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично село Гладзор;

10:30-12:30 села Бардзруни, Мартирос, Серс;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Балаовит;

11։00-15:00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Кристалл”, “Аревакн”, община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “СВС Агро”, станция сотового оператора “Виваселл-МТС”, насосная станция Нор Артамета, квартал “Нор”, ООО “Консарк”, станция компании “Юком”, собственники “В. Саакян”, “Лилит Саакян”, “Гаяне Погосян”, “Г. Мурадян”, ‘Г. Навасардян”, ООО “Роял Глас Груп”; село Джрвеж; кварталы ‘Маяк”, “Банаван”, “Багреванд” в селе Джрвеж;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк; село Маяковский и прилегающие территории;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Шнох и Техут;

11:00-14:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С. Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;

11:00-17:00 улицы Джравазан, Андраника, Шестакова в городе Алаверди;

в Ширакской области:

11:00-13:00 поселок ‘Еркат Гци” (улицы Агаяна, Баграмяна, Бернакирнери, Гарегина А, Мекенаварнери, Ширванзаде, С. Григоряна, приусадебные участки 142, 153, 154, 156, 159, Ахурянское шоссе) в городе Гюмри; Карнутское шоссе; села Айгабац, Аревик, Басен, Карнут, Овит, Джрарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), поселок “Мшо Тгек”, газозаправочная станция начала улицы Гарегина А;

в Сюникской области:

10:30-11:30 жилые дома 1, 2, 3, 5, 6, 7 на пр. Гая, жилые дома 5, 6, 8 на улице Бакунца в городе Каджаран; село Ишханасар;

11:00-12:00 , улицы Теряна, Туманяна, Камо; частично улица Раффи в городе Сисиан;

12:00-13:30 переулок Адонца, улицы Мясникяна, Сисакана, частично улица Арама Манукяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 18-39, 133-169 на улице Ачемяна, частные дома 1-4 на улице Еркатугаиннери; жилые дома 4/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3 на улице Нансена, жилые дома 19, 21, 23, 25, 27, 29 на улице Лвовяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Джугаи, ясли-детские сады NN100, 238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

частные дома на улице М. Худякова, частные дома на 5-ом переулке улицы М. Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на улицах Норагавита 2, 3, 4, 5, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 73а, 75 на улице Нар-Доса, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-14:00 улицы Нарекаци, Шааиза, Тамазяна, Шираза, Прошяна, кварталы ‘Варои Дзорак”, ‘Нарек”, “Ара 1”, “Ара 2” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00 -13:00 частично поселок Андраник в городе Веди; частично села Арарат, Покр Веди;

10:30-12:30 частично села Далар и Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк; частично село Агаракадзор;

11։00-17։00 улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-15։00 село Джрвеж; кварталы “Маяк”, “Банаван”, “Багреванд” в селе Джрвеж; община Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО ‘Ай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Эйтеард Брабион””, “Амелиа”, “Г. Овсепян”, П/К ‘Гегард”, квартал ‘Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира клаб”, “Птгни Арцив”, “Коньяки комбинат”, абонент (не являющийся жильцом) “А. Вагян”;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк;

11։00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36 37 в общине Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00–11:30 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–15:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00–16:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Лори Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнадзор, Когес;

11:00-16:00 кварталы “Баграмян”, “Санаин Каяран”, улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова, Марти 8 в городе Алаверди; села Сараарт, Санаин, Акнер, Ахпат, Цахкашат;

в Ширакской области:

10:00-16:00 жилые дома 31, 32, 32А, 30, 34, 34А на улице А. Хачатряна квартала “Ани”, жилой дом 4 на 13-ой улице А. Хаатряна, жилые дома 39, 39А, 41, 41А на улице М. Аветисяна, территория коттеджей улицы Форалберга в гоороде Гюмри;

11:00-17:00 село Ширак Ахурянского региона;

в Сюникской области:

11:00-12:00 улицы Григора Лусаворича, Тер-Газарян, жилые дома 3, 6 на улице Никогайос Адонца, 19 на улице Сисакана в городе Сисиан;

12:30-13:30 частично улица А. Манукяна, переулок Адонца, частично улица Шаумяна, улицы Лалаяна, Абовяна, Арцаха в городе Сисиан;

13:30-14:30 частично улица Исраеяна, улицы Исраеляна 1, 2, 3, 4, жилые дома 9, 11, 13, 15 на улице Сисакан, жилой дом 2 на улице Дуряна, частично улицы Григора Лусаворича, Сисакан в городе Сисиан;

14:00-15:00 частично улицы Андока Ишхана Гавити, Арама Манукяна, жилые дома 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49 на улице Сисакан в городе Сисиан;

10:00-15:30 частично село Алидзор;

11:00-13:00 частично село Шаки;

13:30-16:30 частично село Хндзореск;

09:30-11:30 частично улицы Анкахутяна, Гусана Ашота, Гарегина Нжде, Зоравара Андраника в городе Горис;

10:00-12:30 частично улицы Айгестан, Нарекаци, Сюник, Христофора в городе Горис;

12:00-14:00 улицы Авангард, Арзуманяна, Усаногакан, Сейрана, улица Тангу Дзор в городе Горис;

14:30-16:30 Арцахское шоссе; улицы Комеритмиутян, Серо Ханзадяна в городе Горис.