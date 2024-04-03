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АрмИнфо.Израильская полиция и переселенцы вновь пытаются захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме. Об этом сообщают защитники квартала на своей странице в X (бывший Twitter).
"Это очередная незаконная попытка захвата армянской собственности", - говорится в сообщении, которое сопровождено видеосюжетом столкновения защитников территории с правоохранительными органами города. Источник напоминает, что армянская община Иерусалима с 5 ноября 2023 года круглосуточно и без выходных защищает свою собственность. Только за последние 150 дней ее представители столкнулись со шквалом безнаказанных нападений.
"Движение за спасение сада призывает все международные организации оказать давление на правительство Израиля, чтобы разрешить эту
ситуацию, которая ставит под угрозу 1700-летнее присутствие армян в священном городе Иерусалим", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, что в июле 2021 года Армянская патриархия Иерусалима подписала договор с израильской компанией, дав ей право построить на
участке "Коровьего сада" отель класса люкс, с правом сноса нескольких исторических зданий. Патриаршество отменило сделку после протестов армянской общины, а также властей палестинской автономии. После этого на армянскую общину начались нападения, последняя атака произошла 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии.
|Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме
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|Замспецпредставителя США по Ирану совершил турне по странам Южного Кавказа: Цель визита - антииранские санкции
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|В Армении наблюдается полная деградация системы ценностей - депутат НС
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|Армянская оппозиция в НС намеренa инициировать специальное заседание, посвященное вопросу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном
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|Движение "Миасин" требует от трех фракций НС РА выразить вотум недоверия премьер-министру республики
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|Мирзоян: Вопрос о вступлении в НАТО сегодня не стоит на повестке дня Армении
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