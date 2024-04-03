Среда, 3 Апреля 2024 16:31

АрмИнфо.Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем, в рамках двусторонней комиссии по делимитации границы. Об этом 3 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ о скоплении ВС Армении войск на армяно-азербайджанской границе.

Как уже ранее писало АрмИнфо, азербайджанская сторона начала активную кампанию по распространению дезинформации о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

С 30 марта противник тиражирует разного рода информацию о якобы стягивании армянской стороной сил на границе с Азербайджаном. А ночью вражеская сторона обвинила Армению в нарушении режима прекращения огня, при этом обстреляла позиции армянской армии на двух участках.

Российский дипломат назвала важным, чтобы СМИ воздерживались от нагнетания в медийном пространстве информации провокационного характера и действовали в конструктивном поле.

"Мы готовы со своей стороны оказать всяческое содействие процессу делимитации. И считаем, что давно пришло время наладить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия-Армения-Азербайджан. Призываем партнеров проявлять политическую волю, возобновить контакты в форматах, доказавших свою результативность и в рамках которых, при содействии России был начат эффективный поиск решений самых непростых вопросов, включая делимитацию границы, разблокирование региональных коммуникаций, выработку мирного договора", - сказала она.

По словам Захаровой, в отличие от ЕС и США, которые занимаются выбиванием уступок с одной стороны и выдвижением угроз в адрес другой, Москва всегда выступала за комплексное, компромиссное урегулирование имеющихся разногласий в интересах установления устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

Захарова добавила, что предложения Москве по-прежнему остаются на столе переговоров.

На просьбу дать оценку предстоящей встрече в Брюсселе 5 апреля премьера Армении, госсекретаря США и президента Еврокомиссии, российский дипломат отметила, что уже подробно комментировала этот вопрос.

"Могу только добавить, что к сожалению, в Ереване упорно игнорируют антироссийскую направленность подобных мероприятий - их абсолютную заточенность против большинства стран региона, не соответствия заявленным целям по достижению стабильности на Южном Кавказе. И самое главное, отсутствие примеров того, как те, кто сейчас обещают всё и вся Еревану где-либо реализовывали это в предыдущие разы", - сказала она.

Касаясь планов США и НАТО в регионе, Захарова отметила, что по этому вопросу в Москве опираются на реальные факты, а по факту с 1 апреля в Ереване находятся инструкторы Пентагона. "Они приехали делиться методами работы американской военной пропаганды. 19 марта состоялся визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Армению, в ходе которого он тиражировал антироссийские нарративы. В прошлом сентябре в Армении прошли учения с участием США. Всё вышеперечисленное - это мероприятия антироссийской направленности и нацелены они на дестабилизацию ситуации внутри региона", - отметила она, добавив, что у Армении есть опыт урегулирования региональной ситуации своими внутренними силами и ресурсами сопредельных стран. Дипломат вновь указала на позитивный опыт Армении по такому вопросу, заметив, что как только начинают вмешиваться, советники и помощники со стороны ЕС и НАТО, тут же начинаются проблемы, которые списываются на тех, от взаимодействия с теми, с кем они ранее отказались.

Касаясь заявлений главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что Москва и Ереван сейчас говорят на разных языках, российский дипломат с сожалением отметила, что такие люди как Мирзоян, загоняют Армению в тупик.

Она также коснулась слов главы МИД Армении о возможности разрыва дипломатических отношений между Ереваном и Москвой. "Арарат Самвелович касаясь этого вопроса сказал, что не может предсказывать будущее. Странно, обычно политики, находящиеся у власти, не просто предсказывают будущее, они его и творят. Прискорбно слушать такое от Мирзояна, особенно с учетом годовщины отношений между нашими странами", - сказала представитель МИД России.

Она также обвинила Ереван в "пожертвовании отношений со своими союзниками ради эфемерных бонусов, которыми его поманили ЕС и США". "Но вопрос в том, что не нас они предают, они народ свой предают", - резюмировала российский дипломат.