Среда, 3 Апреля 2024 16:07

АрмИнфо.2 апреля 2024 года преподаватель Армянского государственного экономического университета Нарек Карапетян провёл лекцию на тему «Систематические реформы – основа восстановления роста в развивающихся странах» со студентами Туркменского государственного института экономики и управления.

Примечательно, что международное сотрудничество в гуманитарном направлении, в частности в области образования с дружественной Арменией находится на очень высоком уровне. Регулярно проводятся конференции, форумы и круглые столы, тематические олимпиады и разные образовательные конкурсы, в которых принимают участие представители разных вузов и школ двух стран. С целью укрепления уже налаженного сотрудничества на постоянной основе проводятся лекции, мастер классы, также в гибридном формате, идет активный обмен опытом разных образовательных программ, о чем свидетельствует проведение совместных научных и культурных мероприятий.

Уместно отметить, что туркмено-армянское вузовское сотрудничество подкреплено также правовой базой: уже подписаны Меморандумы о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом им. Махтумкули и Ереванским государственным университетом, между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова и Национальным аграрным университетом Армении, между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатической школой МИД Республики Армения, которые реализуются успешно и очень плодотворно.

В этом контексте следует сообщить, что несмотря на то, что своей очереди по подписанию Соглашения о сотрудничестве ждут экономические вузы двух стран, а также музыкальные кузницы – консерватории, вузы и сегодня сотрудничают очень активно.

В конце отметим, что планируется проведение еще одной лекции заведующего кафедрой менеджмента Туркменского государственного института экономики и управления Шаллыева Чарымухаммета для слушателей Ереванского экономического университета на тему «Система национальных счетов и ключевые макроэкономические показатели».