Среда, 3 Апреля 2024 15:40

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян с 3 по 5 апреля с официальным визитом будет находиться в Париже для участия в юбилейных мероприятиях, приуроченных 100-летию великого режиссера, сценариста, художника и коллажиста Сергея Параджанова.

Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, мероприятия пройдут в штаб-квартире ЮНЕСКО. В частности, будет организован показ культового фильма Параджанова <Цвет граната> и ожидается открытие выставки, посвященной произведениям Маэстро.

В рамках визита министр Андреасян проведет отдельные встречи с представителями ЮНЕСКО, Министерства образования и молодежи Франции и руководителями ряда музеев.

Отметим, что 100-летие Сергея Параджанова включено в календарь юбилейных мероприятий ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.