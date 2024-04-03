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АрмИнфо. Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению. Об этом 3 апреля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян.
В качестве примера парламентарий указал на недавние обстрелы армянских позиций позиции подразделений вооруженных сил Армении. Однако, как отметил парламентарий, сегодня уже ситуация в регионе не та, что была ранее. Если раньше Азербайджан активно использовал метод дезинформации о действиях ВС РА, то в настоящее время у него такой возможности нет, поскольку миссия наблюдателей вовремя фиксирует и информирует об обстановке, указывая, в том числе, на несоответствия заявлений Баку ситуации "на земле"".
Депутат подчеркнул, что очень скоро Армения создаст такую армию, которая готова будет надежно защищать суверенитет и территориальную целостность страны. "Хочет Азербайджан того или нет, но Армения придет к этому", - выразил убеждение депутат, отметив, что настанет день, когда в Азербайджане дважды подумают, прежде чем угрожать Армении или начать агрессию против нее. В то же время заявил, что Армения не стремится к эскалации конфликта, особенно сейчас, когда военный баланс серьезно нарушен.
Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на ряде участков границы. До этого Баку выступал с обвинениями в скоплении армянской стороной боевой техники и личного состава на передовой.
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|Вражеская сторона начала активную кампанию по распространению дезинформации о ситуации на армяно- азербайджанской границе
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|Посол Армении назвал три причины, омрачающие отношения между Ереваном и Тель- Авивом
|Инициатива "Айакве" собрала биографии 167 погибших и пропавших без вести в ходе сентябрьской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
|Движение "Миасин" требует от трех фракций НС РА выразить вотум недоверия премьер-министру республики
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|Мирзоян: Вопрос о вступлении в НАТО сегодня не стоит на повестке дня Армении
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