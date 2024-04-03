Среда, 3 Апреля 2024 15:37

АрмИнфо. Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению. Об этом 3 апреля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян.

В качестве примера парламентарий указал на недавние обстрелы армянских позиций позиции подразделений вооруженных сил Армении. Однако, как отметил парламентарий, сегодня уже ситуация в регионе не та, что была ранее. Если раньше Азербайджан активно использовал метод дезинформации о действиях ВС РА, то в настоящее время у него такой возможности нет, поскольку миссия наблюдателей вовремя фиксирует и информирует об обстановке, указывая, в том числе, на несоответствия заявлений Баку ситуации "на земле"".

Депутат подчеркнул, что очень скоро Армения создаст такую армию, которая готова будет надежно защищать суверенитет и территориальную целостность страны. "Хочет Азербайджан того или нет, но Армения придет к этому", - выразил убеждение депутат, отметив, что настанет день, когда в Азербайджане дважды подумают, прежде чем угрожать Армении или начать агрессию против нее. В то же время заявил, что Армения не стремится к эскалации конфликта, особенно сейчас, когда военный баланс серьезно нарушен.

Напомним, что накануне вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на ряде участков границы. До этого Баку выступал с обвинениями в скоплении армянской стороной боевой техники и личного состава на передовой.