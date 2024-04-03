Среда, 3 Апреля 2024 15:36

АрмИнфо.Россия продолжает терять позиции дружественного государства для Армении. С 86% она скатилась до 29.7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG "AntiPuzzle".

Так на просьбу указать, какие из перечисленных стран являются дружественными к Армении (на чью поддержку можно рассчитывать в трудную минуту), а какие недружественными (отношения с которыми конфликтны и угрожают нашей стране), преобладающее большинство самой дружественной назвали Францию, а недружественной - Азербайджан.

Страны, расположились по следующее хронологии: 78.1% опрошенных назвали дружественной Францию, 12.2% нейтральной, 8.8% - недружественной, еще 0.9% - затруднились ответить.

На втором месте по дружественности оказалась Индия - так считают 68.5%, 21.2% - назвали ее нейтральной, 9.4% - недружественной, 0.9% - затруднились ответить. Иран считают дружественной 57.8% респондентов, 27.% - нейтральной, 13.4% - недружественной, еще 1.4% - затруднились ответить. США назвали дружественной для Армении страной 41% опрошенных, 37.1% - нейтральной, 19.8% - недружественной, 2.1% - затруднились ответить.

В 5-ку дружественных стран с результатом 35%вошел и Китай, 46.4% - назвали его нейтральной к Армении, 16.5% - недружественной, 2.1% - затруднились ответить. Грузию считают дружественной 34% опрошенных в Армении, 41.9% - назвали ее нейтральной, 23.7% - недружественной, 0.5% - затруднились ответить.

Германию дружественной считают 32.4%, нейтральной - 44.2%, недружественной - 22.1%, затруднились ответить 2.3%.

Россию считают дружественной лишь 29.7% опрошенных в РА, нейтральной - 26.2%, недружественной - 43%, затруднились ответить 1.1%.

Великобританию дружественной в Армении считают 17% опрошенных, нейтральной - 43%, недружественной 36.2%, еще 3.8 % затруднились ответить.

Казахстан дружественной считают 13% респондентов, 46.5% - нейтральной, недружественной - 36.1%, еще 4.5% затруднились ответить.

Еще 12.7% респондентов считают дружественной Украину, 34.9% - нейтральной, 51.1% - недружественной, 1.3% - затруднились ответить.

Вместе с тем 93.2% опрошенных назвали недружественной для Армении Турцию, нейтральной ее назвали 5.8%, еще 0.8 % - дружественной, 0.2% затруднились ответить. Самой недружественной согласно респондентам является Азербайджан. Так считают 98.5% респондентов, 1.1% - нейтральной, 0.3% - дружественной, 0.1% - затруднились ответить.

Согласно графику с 2015 года Россия, которую тогда считали дружественной 86% армянских респондентов к 2024 году скатилась к показателю 29.7%.

За прошедшие 9 лет свои показатели кардинально улучшили Франция и Индия. Франция с 30% выросла до 78.1%, а Индия с 2% до 68.5%.

В опросе также был вопрос о политзаключенных в Армении. В ответ на соответствующий вопрос 54% респондентов заявили о наличии в стране узников совести. На просьбу назвать кого-то, 47.5 % назвали имя зампреда РПА Армена Ашотяна, 26.1% - избранного мэра Ванадзора Мамикона Асланяна, еще 12.1% - активиста Нарке Самсоняна. Примечательно, что более 34% затруднились ответить на этот вопрос.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 27 марта по 29 марта этого года, объем выборки составил 1101, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.