Среда, 3 Апреля 2024 15:35

АрмИнфо.Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТО. Об этом 3 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ради демонстрации некой востребованности блока, лидеры его стран-членов нагнетают антироссийскую истерику, призывают готовиться к военному конфликту с Россией, вкладывают огромные средства в военно-промышленный комплекс (ВПК) на фоне очевидных экономических проблем.

"Только они не деньги вкладывают в комплекс, они призывают Армению вкладываться в ВПК", - сказала она, добавив, что те, кто смог уйти от этого ложного посыла, под видом которого шло настоящее разрушение государственности, общества и экономики, те страны выстояли.

"Те кто не смог или не захотел, как например, Украина - разрушились", - добавила Захарова.

Напомним, что 23 января 2023 года Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля 2023 года. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. 11 декабря 2023 года по итогам заседании СМИД ЕС заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о решении увеличить численность миссии и довести ее до 209 человек.