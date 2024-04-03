Среда, 3 Апреля 2024 12:16

АрмИнфо.Новое обострение между Арменией и Азербайджаном напрямую зависит от того, насколько официальный Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно повлиять на ситуацию в регионе в целом и между двумя странами. Об этом в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом российский дипломат выразила уверенность, что уже сформирована "дорожная карта" по разрушению социально-экономического благополучия Армении и военно- политической дестабилизации. К такому выводу Захарова пришла, изучив положения доклада "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленного "Сетью друзей Армении" во главе с бывшим премьер-министром Дании и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"А для чего это нужно натовцам? Для того, чтобы полностью завладеть ситуацией внутри, а дальше - если у них это получится, - через Армению дестабилизировать ситуацию во всем регионе", - сказала Захарова. Далее она рассказала об экономических выгодах Армении от России и ЕАЭС.

Российский дипломат также коснулась заявлений властей Армении о необходимости отдать села в Тавушской области РА. "Власти Армении сейчас говорят, что теперь нужно отдать еще какие-то села. А можно в этой связи вопрос? А они точно не забудут, что эти решения, которые они продвигают в качестве безальтернативных - они принимают самостоятельно либо под воздействием натовских кураторов, и что наша страна здесь и не причем, как и не причем и ОДКБ", - подчеркнула официальный представитель МИД России. В этом ключе она напомнила о произошедшем с Нагорным Карабахом.

По ее словам, сначала, именно под воздействием НАТО и ЕС, а также Вашингтона продвигали идею отказа официального Еревана от связей с Нагорным Карабахом.

"Это же натовцы заставили официальный Ереван это сделать. В документе, подписанном официальным Ереваном под диктовку НАТО, ни слово не было о правах и безопасности карабахцев. После чего обескураженный, обманутый народ Карабаха, жители Карабаха начали задавать вопросы официальному Еревану. А что он ответил? Ответил, что всё это из-за России и ОДКБ. В чем виноваты не объясняют, лишь бесконечно говорят, что виноваты только в РФ и ОДКБ", - отметила российский дипломат, добавив, что на деле всё не так.

Она назвала эти обвинения прямым враньем. "Я обвиняю во лжи всех тех, кто продвигает тезис виновности России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Нагорному Карабаху. Всех тех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это не правда, это ложь. Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом. Поэтому главное, когда сегодня они будут распоряжаться другими селами и территориями, сами несли ответственность за свои решения и не возлагали ни на кого вину за собственные ошибки. И я надеюсь, что фатальных ошибок не будет предпринято", - добавила дипломат. В этом ключе она напомнила о большом количестве личных усилий, предпринятых президентом России для предотвращения кровопролития, предотвращения эскалации, и спасения армянского народа.

Захарова еще раз предостерегла Ереван от фатальных ошибок. "Самое главное, чтобы они не совершили своей фатальной ошибки, замесив вот эту страшную интригу против собственных интересов", - сказала Захарова, добавив, что для НАТО и ЕС армянская территория - это полигон отработки различных маневров, в том числе сбора развединформации и военных действий.