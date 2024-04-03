Среда, 3 Апреля 2024 12:15

АрмИнфо. Министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже коснулся угрозы территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана.

"Мы говорили о территориальной целостности Армении, которая сегодня подвергается угрозам со стороны Азербайджана. И позвольте мне сказать вам, насколько мы обеспокоены этим, учитывая, что риторика Баку становится все более непомерной.

Мы видим все больше фейковых новостей, и они часто винят Армению в ответственности за эскалацию. Хотя Армения, вероятно, единственная страна, желающая и пытающаяся избежать конфликта в этой части света", - отметил французский дипломат, призвав обратить внимание на это за 6 месяцев до COP29 в Баку.

Как уже ранее писало АрмИнфо, азербайджанская сторона начала активную кампанию по распространению дезинформации о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

С 30 марта противник тиражирует разного рода информацию о якобы стягивании армянской стороной сил на границе с Азербайджаном. А ночью вражеская сторона обвинила Армению в нарушении режима прекращения огня, при этом обстреляла позиции армянской армии на двух участках.