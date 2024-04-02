Вторник, 2 Апреля 2024 21:32

АрмИнфо.С 21 сентября с.г. и до марта 2025 года в Музее истории Армении будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит (I век до н.э.) из коллекции Британского музея. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), об этом заявил директор Музея Давид Погосян.

В связи с подобным событием Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джон Галлахер отметил: <Я очень рад, что Британский музей временно предоставит Музею истории Армении бронзовый бюст богини Анаит. Британский музей известен своей большой коллекцией и готовностью экспонировать свои сокровища по всему миру>.

Согласно источнику, Музей истории Армении и ранее сотрудничал с Британским музеем, временно предоставляя свои экспонаты в рамках различных международных выставок. Однако впервые в Армении будут выставлены образцы из этого престижного музея, особенно столь символические, имеющие особое значение для армянского народа.

Напомним, что ранее Музей истории сообщал, что с одобрения Попечительского совета Британского музея в этом году в Музее истории Армении в рамках выставки под названием <Мать-Божество: От Анаит до Мариам> будут впервые экспонированы бюст и рука, сохранившиеся от бронзовой статуи богини Анаит (I век до н.э.).

Отметим, что бюст позолоченной бронзовой статуи богини Анаит, который был найден в Ериндже, недалеко от Эрзрума (современная Турция) в 1870-е годы, хранится в Британском музее.