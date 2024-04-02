Вторник, 2 Апреля 2024 21:30

АрмИнфо. Театр <Гой> продолжает борьбу за существование. Сегодня <гоевцы> собрались у здания своего театра с требованием открыть входную дверь, которая вот уже несколько дней заперта по решению Нацтеатра им.Г.Сундукяна (с недавних пор, согласно решению правительства, театр <Гой> был реорганизован и вошел в структуру Нацтеатра - ред.).

Актеры <Гоя> требовали встречи с директором Театра им. Г. Сундукяна Варданом Мкртчяном для разъяснений, однако беседу с ними вел замдиректора Грачья Нерсисян. Последний заявил, что войти в Театр <Гой> возможно только через служебный вход Сундукяновского театра, предварительно заполнив соответствующие опросники, которые позволят подготовить индивидуальные электронные карты, обеспечивающие вход в здание. Актеры отказывались заполнять какие-либо документы и тем более подписывать, что по их словам, равно тому, чтобы признать себя сотрудниками Нацтеатра, с чем они категорически не согласны, невзирая на решение правительства и соответствующие юридические обоснования.

Грачья Нерсисян призвал актеров собраться на Малой сцене театра, чтобы поговорить с директором Варданом Мкртчяном, однако актеры потребовали провести обсуждения в родном зале. Они назвали подобные действия неправомерными, поскольку их трудовые договора действительны до 22 апреля с.г. После долгих переговоров Нерсисян предложил нескольким актерам театра в сопровождение представителей СМИ пройти в здание <Гоя>, чтобы последние убедились в том, что все порядке, и каких-либо изменений не произошло. Действительно, существенных изменений произведено не было, за исключением того, что были установлены камеры видеонаблюдения.

В итоге, с директором Нацтеатра им.Г. Сундукяна встретились не актеры, а журналисты. Отвечая на вопросы последних, Вардан Мкртчян заверил, что двери <Гоя> не были заперты раньше времени, поскольку сотрудников трижды просили сдать ключи от здания театра, чего выполнено не было. <Речь идет о государственном институте. Есть решение правительства, есть документы горсреестра, есть свидетельство Кадастра недвидимости>, - сказал Мкртчян. Он заявил, что Сундукяновский театр не инициировал никаких процессов, лишь переговоры, которые вел его заместитель Грачья Нерсисян. <Мы взяли на себя обязательства и пытались конструктивно двигаться вперед. Мы делаем то, что требует порядок театра Сундукяна. Все имеют равные права. Если я прохожу в здание со специальной картой, почему другие должны без?>, - спросил он. На замечание об установлении камеры видеонаблюдения, Мкртчян заметил, что последняя установлена на лестничной площадке, что является территорией общего пользования.

Он подчеркнул, что решение правительства, как известно, не обсуждается, и попросил не делать из присоединения театра <Гой> к театру Сундукяна национальную трагедию, поскольку речь идет о реорганизации учреждения, а не закрытии.

<Гоевцы> же заверяют, что к ним нет со стороны <сундукяновцев> нормального человеческого отношения, а скорее вражеское. <Это директор, который считает задачей своей жизни закрыть наш театр. И это человек театра, ученик Соса Саргсяна:>, - посетовали актеры.

Они рассказали, что велись долгие переговоры в профильном ведомстве (Министерстве образования, науки, культуры и спорта - МОНКС), с которыми была достигнута договоренность о том, чтобы <Гой> стал частным. В Министерстве якобы пошли на встречу, сказав, что готовы оказать поддержку, которая позволит театру <встать на ноги> после получения независимости. Однако, потом как выяснилось, госчины обещали помощь, только в случае присоединения к Нацтеатру.

Помимо этого представители театра <Гой> рассказали, что пока шли переговоры с Министерством, которые, как уже сейчас очевидно, имели

фиктивный характер, их попросили не выступать с заявлениями, не давать пресс-конференций, не инициировать новые судебные процессы, одним словом, никаких действий не предпринимать. Однако за это время МОНКС обратилось в госреестр с заявлением о прекращении деятельности театра <Гой>. <Выходит, что это была лишь имитация переговоров. Нам подложили под голову мягкую подушку. Они намерено тянули время, чтобы незаконно остановить деятельность нашего ГНКО. Это грубое нарушение>,

- заявили актеры, заметив, что процесс проходил без подписания каких-либо актов о приеме и сдаче.

Актеры приняли решение с завтрашнего дня организовать бессрочный сидячий пикет, пока двери театра <Гой> не откроют.

Напомним, что в мае 2023 года правительство Армении приняло решение включить Национальный экспериментальный центр сценического искусства им. Армена Мазманяна <Гой> в состав Национального академического театра им.Г. Сундукяна в качестве подразделения. В проекте-обосновании данного решения говорилось, что реорганизация театра будет способствовать концентрации профессиональных ресурсов и развитию потенциала указанных организаций, а также будет стимулировать увеличение финансовых ресурсов. Решение направлено на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала театра <Гой>. Коллектив оспаривает данное решение правительства в суде.